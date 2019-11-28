新聞線上》王立強共諜案需要一份筆錄

記者莊榮宏

向澳洲政府投誠的共諜「王立強」，引發國際上對於中國滲透各國政局產生危害的關切，消息傳回國內後，一如往常，親中政黨和政客急忙反擊其正確性，採取和中國官方一致的立場。

王立強指控的案情一時不易證明真實，但同樣也無法證明所言虛假，在真偽尚未塵埃落定之際，倘若「料敵從寬」就應嚴肅看待此事，倘若「國家安全至上」就應寧信其有，倘若認知「中國滲透乃現在進行式」就應支持反制。

但親中政黨與政客只是氣急敗壞地發出與中國相同頻率的聲波，它只會提醒台灣人強化對親中派的不信任，這犯了戰略上的致命錯誤，在國民黨將親中將軍吳斯懷、挺港警教授葉毓蘭列入不分區立委名單，遭各界痛加撻伐而釀政黨票危機之際，國民黨對王立強案做出這等制約反應，徒然坐實其親中形象，這個政黨無能守住中華民國台灣主權的質疑，再度獲得驗證。

王立強案可分兩部份，一是對韓國瑜的指控，這部份韓已發重誓否認，信者恆信，不信者恆不信；二是中國對中華民國台灣的政治滲透統戰，這部份才是要害。

藍營為了保住第一項而感情用事，連第二項事關國家安全的生死大事也置之不理，如此必失正當性，且在論辯上難以兼顧，等於自我貼上紅色標籤，愚蠢莫若此。

藍營當然要全力保護韓國瑜，但豈能不顧國家安全及國人「討厭共產黨」的情緒？保護韓國瑜與維護國家安全並非背道而馳，保韓之餘亦應力主查明真相以維國安，事理至明；再不調整策略，那就一路輸到脫褲也休怨別人。

政府目前是鴨子划水，司法人員已赴澳洲尋求司法協助；當務之急是取得「王立強」具結的筆錄，此有兩途，一是由澳洲政府提供業經司法文書認證的筆錄複本給我方攜回，另一是在澳方主導暨陪同下，讓我方人員就地訊問「王立強」筆錄。握有王立強具結的筆錄，我方才好發動偵查，限制向心夫妻出境也是在等這份筆錄才能擬定下一步，司法人員正和時間賽跑，各方稍安毋躁。

藍營指澳洲共諜案是民進黨政府幕後操控，這太高估綠營能耐，不符事實，蔡政府在國際上若有影響力，就不會上任三年半被中國奪走七個邦交國。而鄉愿的台灣人向來不喜「得理不饒人」，共諜案若過度操作反易招惹反感，輕重拿捏都是學問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法