自由開講》降低港澳來台定居資格，不宜倉促上路

邱志偉

根據陸委會最新預告，政府打算配合《外國專業人才延攬及僱用法》修法，放寬港澳人士來台定居資格限制，開放白領專才，來台工作滿五年且最近一年平均月收入達基本工資兩倍，便能申請定居。這項制度最快五月一日就要上路，開放幅度甚大，卻以行政命令並快速開放定居資格限制，實有不妥。有鑑於近年台灣面臨的滲透問題嚴重，港澳背後涉及的中國勢力，不宜輕率調降定居資格限制。

這幾年統促黨在台活動猖獗，甚至有台商到中國受國台辦指示，意圖干預我國選舉，連來回機票、資金援助等通通具備。然而目前司法體系光要認定相關行為，還有對價的因果關係，都證明的相當吃力。這不單是人力問題，還牽涉複雜敏感的國安資訊，我國是否具備足夠的調查量能，一直令人存疑。而此刻若貿然放寬港人定居資格，在疫情條件不佳、國安威脅又強的時空背景下，做此決策實在令人不解。

請繼續往下閱讀...

台灣雖同情香港，卻同時也面臨中國威脅的第一線，要力阻任何紅色滲透勢力來台，甚至定居成為台灣人，未來可以參與投票等，影響公共政策，這都是值得憂慮的。（美聯社）

雖然，政府聲稱是按《外國專業人才延攬及僱用法》的修法，而放寬港澳白領專業人才的定居資格。但現實上的疑慮是，當初政府修訂攬才專法，是針對外國稀缺人才，可以填補台灣人才不足的缺失。但針對台灣目前需要的重點產業，很多部分也涉及國安敏感資訊，港澳是否能完全對應，也需要政府提供相關資訊給國人參考，以了解香港目前白領專才部分，有真的對應上台灣之需求。

此外，政府也擬放寬碩博士班畢業生就學期間，可折抵居留期間之相關規定。我要提醒政府，即便是年輕人，或是有一定工作經驗，需來台在職進修的港澳人士，若能更快取得台灣定居資格，這有沒有可能讓更多有心人，可以更年輕階段就可從事對台灣國安有危害的工作，讓人有疑慮空間。即便不涉國安，具有一定經濟能力的港澳人士來台，又是否影響台灣相關資金氾濫的問題，都值得留意。

最後，我仍要提醒陸委會，像這樣涉及身分別變更的重大政策，一定要充分和國會討論，而且要經過國會監督授權，尤其涉及與中國相關議題的身分認定，豈能倉促上路？這與民進黨過去堅持嚴守邊境，力阻滲透的主張完全相背。我要嚴正呼籲陸委會，在未經國會授權許可之前，不應草率開放港人定居資格。

為避免外界對本人對香港的立場，我必須特別強調，我們對港人的遭遇，絕對都抱以最高的不捨與同情之意。但台灣雖同情香港，我們卻同時也面臨中國威脅的第一線，要力阻任何紅色滲透勢力來台，甚至定居成為台灣人，未來可以參與投票等，影響公共政策，這都是我們所憂慮的。希望港澳人士不要誤解我們對港澳專才的立場，由於事涉國安，貿然開放，對台灣衝擊影響甚高，務必要經過國會嚴審，妥善訂定合宜政策。尤其馬政府時代，已過分開放或降低中國人來台的資格，這些都應該是當前政府應該一起通盤檢討。

（立法委員）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法