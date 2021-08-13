社論》「中」影幢幢 國安新隱患

中國對台威脅的軍事準備，已經是國際社會關注的重心。美國智庫「二○四九計劃室」資深主任易思安在最新報告指出，解放軍發動對台戰爭時，恐鎖定佔領重要港口，他並舉高雄港部分碼頭承租的對象，背後的實質影響者是中國國企「中國遠洋運輸集團（COSCO）」。中遠集團就是北京發動「一帶一路」的主力部隊，易思安長期觀察共軍對台兩棲作戰的可能部署，這項警訊引起國內重視，政府不能僅視為一般商業活動。

中國國企在世界各地收購港口資產，已成敏感性日益升高的話題，許多國家認為北京是藉此擴張勢力。日媒「日經亞洲評論」二○一八年曾以「台灣默默允許中國國營企業接管港口區」為題，報導中國國企進入高雄港碼頭。中遠集團在二○一七年斥資約六十三億美元收購「香港東方海外國際」，而後者握有包括高雄貨櫃碼頭設施經營權。日媒當時指蔡政府對此事態度是「意外冷靜」。

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與台灣港務公司簽有「高雄港第六十五、六十六號貨櫃碼頭租賃契約」的香港東方海外國際，承租碼頭經營貨櫃業務，租期將至二○二四年，由台灣東方海外公司代理。台灣東方原是香港東方海外國際全資子公司，但香港東方被中遠集團收購後，因中資不得投資台灣港務代理業，台灣東方海外二○一八年先出售百慕達商東方海外，再由與中遠集團有業務往來的中國遠洋公司（台灣）董事長買下。這場交易遭國內在野黨批評，蔡政府無從掌握背後的資本。

當二○一八年完成交易，外界即質疑，這是因應台灣法規進行的轉手收購，台灣無從知道在百慕達註冊的公司，背後資本有無來自中國企業，這恐讓中方得以伸手高雄港。但經濟部投審會當時掛保證，「經確認沒有中資背景」。由於香港東方海外在高雄港一年經手的貨櫃量超過百萬個，是否因「大到不能管太緊」，也出現諸多揣測。不過，三年前的討論尚在以商促政的滲透層次。美國學者易思安近期拉高至軍事威脅，直指港口是共軍攻台關鍵，中企背景將有助於掌握台灣港口的關鍵設施。

由於中遠集團還與中國海運及招商國際等三家中國航運業者另合組香港政龍投資，在馬政府時代已成功入股陽明海運主導的高雄港高明貨櫃碼頭，易思安指出，該碼頭裝設的自動化智慧型橋式起重機由上海振華重工製造。振華重工隸屬的「中國交通建設集團」，與解放軍關係密切，已被美國政府列入黑名單。他並說，這些中國製造的起重機在高雄港及台北港的碼頭皆有，可做為通訊節點，透過部署在港口的監視鏡頭、貨櫃位置追蹤系統，建立碼頭情資。這些數據甚至能送回中國。

然而，我們的港務公司跳出來澄清，高明貨櫃碼頭雖使用上海振華生產的橋式起重機，但採用南韓碼頭作業系統，資料並不會直接傳送至中國，且起重機監控設備為封閉系統，不對外部網路連結，沒有資安外洩疑慮。巧合的是，今年六月，發生一艘貨櫃船撞進高雄港七十號碼頭，船主為東方海外，母公司中遠集團。有人形容這是否為另類軍事演練。或許對港務公司而言，僅算偶發事件。但這些「中」影幢幢的貨櫃碼頭，是否隱藏情蒐部署，應已超越一般的港務公司所能掌控的業務管理範疇。

中國升高台海情勢，上月中旬透過央視發布消息宣稱，解放軍在閩南海域展開兩棲裝甲部隊實戰演練，包括搶灘登陸等。我國安部門曾說，解放軍兩棲作戰部隊對台威脅最大，也是台灣不對稱作戰的首要打擊目標。這與易思安的觀點相符。我們或還存有迷思，以為對中國猶能在商言商，但中共這政權，無論對內控制或對外擴張，從來就不會將商業行為與政治、軍事目標切開處理，包括中遠集團都擁有解放軍訓練可轉為軍用的民船，隨時可用於包括台海等軍事目的之需。

近年國際社會高度警覺中國挾資金與技術，以建設碼頭等基礎設施為由，設下「債務陷阱」達到蠶食鯨吞目的，部分國家並重新評估或反對。對於受到北京更大併吞威脅的我們，應更戒慎這類以商業活動為保護傘的安全危機。中國一旦啟動軍事動作，必然擇取最有利選項，兩棲攻勢確是對台的行動方案之一。居安尚且憂危，何況台海並不平靜，我們應以更大強度的措施保護港口安全，從國安層次審視與規範被外界質疑具中資背景的港區代理商，避免令人不安的防禦漏洞。

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