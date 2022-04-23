自由開講》華視的報導事件，應列為國安重點調查

邱志偉

華視新聞52台前幾天播報新聞時，竟出現跑馬燈誤植戰爭資訊的字幕，出現宛若烏俄戰爭情境的：「新北市遭共軍導彈擊中，台北港艦艇爆炸、設施、船舶損毀」」、「中共備戰頻繁，總統發布緊急命令」、等字幕，雖然事後查證是華視內部人員誤植字幕，但仍應留意中共在台內部協力者，測試台灣面對錯假戰爭資訊的輿論戰的應變能力。

華視新聞52台前幾天播報新聞時，出現跑馬燈誤植戰爭資訊的字幕。（圖：取自網路）

根據總統府已故資政曾永賢的回憶錄：《從左到右六十年－曾永賢先生訪談錄》，書中第217頁曾提到，曾資政非常擔心台灣會有一夜易幟的可能，並曾和調查局前副局長、前中共南方工作委員會組織部部長的郭華倫談到這項憂慮。專精中共研究的郭華倫只提到，「也許不至於」。但在曾資政的解讀卻是，「可能性較大」，但發生「機率不確定」。

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今日，華視爆出這樣的錯誤跑馬燈資訊，尤其華視作為公廣集團的重點電視台，本應是具備極高公信力的媒體，卻出現替中共宣傳的文字，著實令人憤怒與不解。最讓人憂慮的是，若未來有心人士希望透過某種資訊管道，提醒內部滲透的中共在地協力者，政變的時刻到了，是否透過滲透華視，就能達到政變目的。

華視還宣稱這是管理問題所致。假設此說為真，那更應該列為重點國安調查及維護項目。因為國家級的重要電視台，管理如此鬆散，字幕可以隨意播出，豈不是提醒中共協力者，挑華視就對了。因為華視的管理能力之差，可以讓有心人士輕易發出訊息。若國安單位連這樣的基本推想能力都沒有，這也屬國安單位的失職！

更值得注意的還有，華視除了是公廣集團的重要電視台外，還肩負與國防部政治作戰局合作製播《莒光園地》節目，是直到今日，現役軍人都須收到的軍事教育節目。雖然華視能和國防部有這層合作關係，有其歷史脈絡所在，和當年老三台時代肩負的政令工作有關。但即便到今日，華視和軍方的合作關係依舊，那管理與製播節目的品質就應該是一流。豈能想像與軍方合作的電視台，竟可能扮演為敵方宣傳工作的角色。

華視更應該自知，自己不單是一家頻道業者而已，還是公廣集團的重點電視台，是與政府有一定合作關係的新聞業者。尤其肩負軍方合作工作，華視更必須要做為所有頻道的典範，管理應該最嚴謹，絕不能有國安疑慮的問題發生。華視二度出現疏失，還意圖隱匿疏失情況，未能及時導正，這是心態問題。而心態問題，牽涉的就是組織文化問題，陳董事長雖已請辭，但其信中所點出的種種，若因為此次教訓，上下能痛定思痛，才不會再失國人信心。

最後，我仍要勉勵一下公廣集團旗下的華視、公視，這幾年確實有製播出許多優質戲劇節目，或是推出讓人耳目一新的新聞節目。但這樣的技術性改變，若要持續長久，組織文化、人員管理訓練都要改變。更不要拿著政府資源，卻心態慵懶，出現國安破口還不自知，那未來政府對公廣集團態度與政策便應該轉變。

我也要提醒國安單位，這次的情況，不可視為一次性危機。每次危機都是關鍵，台灣不可發生一夜易幟的情境，那就必須細節上做起。華視有政府資源、又與軍方合作，務必應該是國安重點維護頻道，應審慎檢視所有出事過程，將這次華視的疏漏，列為國安重點教材，未來若遇協力者滲透，才可有所防範。

（立法委員）

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