新聞線上》法官必須捍衛自由民主憲政秩序

記者陳杉榮

最近有幾個案件備受關注，包括陸軍上校向德恩簽下預向中共「投降承諾書」，經檢察官依「貪污罪」起訴，求刑十二年，還有台北市長當選人蔣萬安的內湖後援會總幹事邱瑞蓮，接受中國資助，發送中國製快篩試劑賄選，經檢察官依違反選罷法及「反滲透法」等罪一併起訴。

這類涉及國家安全的案件層出不窮，顯見中共除對台軍事威脅步步進逼之外，各項滲透潛伏和認知作戰已經到了無孔不入的地步，國人千萬不能大意。中國的軍事威脅和威權擴張，還有以美國為首的民主同盟隨時緊盯防範，共諜滲透和認知作戰則必須由台灣人自己負起防範懲治之責。而在台灣民主多元的社會背景之下，承審案件的法官，責任非常重大。

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防範威權擴張，在於民主自由制度的堅持，換言之，政黨政治和代議政治確保言論和集會結社自由，是民主台灣對抗極權中國的最大本錢。然而多元的社會也提供敵人滲透的土壤，更多打著言論自由的不肖媒體和政商人士，以及打著集會結社自由的投共政治社會團體，正利用民主的空間，在媒體、在議會、在民間，甚至在政府部門內，遂行傷害台灣的行徑。

國會有制定法律，捍衛民主秩序的義務，但期待國會完善法制面的規範，並非易事。為防範敵人的滲透，美國二○一六年制定「反外國宣傳與造謠法案」，澳洲二○一八年推出「反外國干擾法」，台灣有識之士一直推動「外國人代理人法」，迄今仍有爭議，尚未通過立法。二○一九年立法院三讀通過「反滲透法」，對於境外敵對勢力干預滲透我國公職選舉，訂定刑責，有了初步的規範。

立法院審議國安法案經常面臨重大的阻力，好不容易完成立法，如果司法系統不具備堅定的國家意志，也是枉然。各級法院過去審理國安案件，屢屢輕判，變相「縱囚」，不僅涉案人暗自竊笑，揚長而去，境外敵人食髓知味，持續廣為佈建，法院和法官變成國家安全的「破口」，不知道司法主管機關和司法從業人員，有無良知？可曾自省？

就在不久前，法院審理工黨主席鄭昭明及中校兒子鄭智文共諜案，鄭智文還簽下共軍犯台「不抵抗協議書」，結果鄭氏父子各輕判十月、一年，均緩刑三年定讞。法院審判向德恩等國安案件的結果，是檢視法官是否忠於國家和法律的指標。法官若不能捍衛自由民主憲政秩序，那麼國家的存續必然危殆！

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