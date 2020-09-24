新聞線上》中秋佳節向三軍將士敬禮

記者莊榮宏

澎湖手搖飲「冬瓜檸檬」最近成為愛國飲料，還有一家愛國乾麵跟進飄香，兩個故事背後都有軍民一家親的動人情節，並發展出美麗尾韻：網友力挺店家發起用台幣下架商品，傳為佳話；三軍統帥蔡英文親臨飲料店加碼下訂，為軍民搭建友誼。

是該當如此，國軍弟兄最近很忙，飛官更是強力捍衛領空，寸步不讓，「但使龍城飛將在，不教胡馬度陰山」的豪氣破表；力挺國軍，此其時也。

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再過幾天就是中秋節了，須知「你的歲月靜好，是因有人負重前行」，由於三軍將士夙夜匪懈、捍衛國家，我們才能安居樂業、享受確幸；北部的基隆市長林右昌、南部的台南市長黃偉哲，近日已犒勞駐地國軍，其他縣市首長、機關學校、社團行號，藝人、偶像、歌手、明星，應趁佳節向國軍致敬，誓當最堅強後盾。

唯獨馬英九敵我不分，有客自遠方來，他卻酸說「美國訪台官員層級越高，兩岸關係越緊張」，意思是台灣交朋友要看中共的臉色；典型的奴才思維。

美國國務次卿柯拉克訪台，所到之處中華民國國旗照常飛舞。馬英九當總統時，中共海協會會長陳雲林訪台，所到之處卻是國旗統統消失，連人民拿國旗都被警察強行沒收。

蔡政府交美國朋友，國旗一面不少；馬政府和中共打交道，國旗必須消失。到底是誰在捍衛中華民國，又是誰在喪權辱國？

難怪蔡英文獲選時代雜誌「年度百大影響力人物」，與世界領袖齊名，而馬英九整形後只能攬鏡自憐，天天扯小英的後腿。

習近平這兩天在聯合國視訊大會說「我們永遠不稱霸，不擴張，不謀求勢力範圍，無意與任何國家打冷戰熱戰」，台灣人聽了，笑到跌倒。

因為我們的腦袋清楚，知道中共說的話「要反過來聽」，所以當中共說疫情可防可控，台灣人就知大事不妙，馬上全面防堵；台灣防疫領先全球，關鍵在此。

習近平那些話聽在台灣人耳裡，就自動翻譯成：「中共必會稱霸，正全面擴張，建構勢力範圍，要和美國打冷戰，和台灣打熱戰。」因為聽得懂，所以台灣人知道如何對付中共。

歷史上，國民黨和中共打交道每次都輸到脫褲，全因不懂得「反過來聽」。

沒關係，台灣人懂，這就夠了。

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