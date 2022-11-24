胡，怎麼說》藍白蒙上眼睛，就以為看不見...那兩件事!

選戰硝煙及抹黑烏雲，遮天蓋地，很多必須嚴密關注的國內外事件，都被輕忽流掉了，未來則不只是發生蝴蝶效應而已，恐怕都是風暴的前奏。

最近台灣、中國就各發生一個大家不能不關注的事件，一是台灣的國軍上校向德恩被中共吸收、簽下「投降承諾書」，另一是中國鄭州富士康廠抗爭、中共出動武警鎮壓事件。藍白軍從黨魁到黨徒、鐵粉，全都蒙上眼睛，就好像看不見、捂上耳朵就以為聽不到這兩個事件，而以砲口對內發髒彈狂轟爛射，以掩飾其心虛。

請繼續往下閱讀...

檢調查獲陸軍上校向德恩簽下效忠中共的「投降承諾書」，並正追查一個由紅媒記者邵維強為中共發展滲透我軍方的共諜組織，這不只是「國安破口」，更已是「國安危機」，馬英九、蘇起講的「國軍一天就會投降」，原來竟是指的就是這?如果他們早知道，那他們在位當權時，為何不清查?卻在下台後，拿來做為恐嚇台灣人民的工具?!

更奇怪的是，藍白兩黨對此中共陰謀收買、國軍背叛、簽「投降承諾書」事件，竟蒙眼捂耳，好像看不見、聽不到。對比台派民間社團推動的候選人簽「捍衛台灣絕不投降承諾書」，綠營提名的21縣市長候選人全部簽了，藍、白則無一人簽署。

以藍營提名的蔣萬安為例，不但拒簽「不投降承諾書」，還大罵這個簽署行動「很白痴」。投降書故意看不見、不投降書不簽還罵白痴，藍白軍更把抗中保台當做玩笑、當沙包打，這些說明了什麼?說明他們的心態就是，他們身在民主台灣，卻因畏懼抗中保台、不敢反共，他們不但選擇投降，還要把台灣送中!

另外一件中國鄭州富士康事件，雖起因於中共「習意孤行」實施無腦的動態清零、靜默管理、嚴密封控而起，但一個多月來，不但抗爭及出走事件未紓解，工運抗爭這兩天又更擴大，中共出動大白（官方防控人員）抓人、更派武警部隊鎮壓不滿封控的抗議工人。

富士康是郭董所創、以鴻海為核心在中國的公司。最近郭董的威名一再被白黨新竹市長候選人高虹安提出當標杆榜樣，說什麼努力當選達成郭董願望云云。據聞高虹安的郭董背景，在竹科男、理工藍具有超越一切她無法無天、違法亂紀的吸引力，在此只想請竹科男、理工藍，看看鄭州富士康的事件，這就是高虹安口中所謂郭董的「願望」?看看高虹安管理助理的手段及態度，這也是你們要的「願望」嗎?

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法