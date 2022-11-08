胡，怎麼說》高虹安就是「小號柯文哲」；國民黨就是「大號徐巧芯」!

這次選舉出現兩大「失常」:1是「常識」大破壞；2是「常人」不見了。高虹安、徐巧芯最近的爭議風波，就是其中的重要指標。我觀察到的結論就是:高虹安就是「小號柯文哲」；國民黨就是「大號徐巧芯」!

民主選舉的第一個原則就是「普通」，就是「平常人」依「常識」做出選擇，由選票決定誰來管理眾人之事。但是，這次地方選舉，不擇手段、惡質競爭，堪稱空前，因而出現兩大「失常」，那就是「常識大破壞」、「常人不見了」！

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民主選舉本就不是要選出「奇葩」、更不是要選出天縱英才、天上地下唯我獨尊那類東西（那類東西通常會和專制獨裁殘暴劃上等號），當然也不希望怪胎、甚至壞肧子勝選，掌握了管理眾人之事的權力，利用權力大搞破壞。

民眾黨新竹市長候選人高虹安，被國民黨候選人林耕仁舉證爆料，其中是否向立法院詐領助理加班費，那是納稅人的錢，恐涉及刑事罪嫌部分，自應由司法單位偵辦，在此不作深論。但是，她的李姓助理捐60萬多元給民眾黨中央、她所謂由辦公室助理（她原稱是幹部）以向立院報領加班費轉捐的「公積金」，收支被指涉及公私不分等等，她的說明一日就一變、再變、三、四變，情節令人匪夷所思，讓人一頭霧水，根本脫離了「常識」範疇，那種辯解是在用「常識大破壞」的手法嗎？

民眾黨黨魁柯文哲曾稱高虹安是「理工女」，不會犯錯。但是，學理工的不是應該最注重邏輯、因果律、若...則相扣的理性思辨力嗎？那就請高虹安用「常識」、用邏輯來說服大家，並把該負的責任就擔負起來，不要搞常識大破壞，更不要用想像的「綠色恐怖」、無中生有的國家機器「政治追殺」卸責。

試問，她的助理報多少加班費、每人捐多少萬元、她自己只捐377元，錢怎麼來、怎麼去?所謂「國家機器」怎麼可能知道?怎麼可能去查?如果台灣的所謂「國家機器」真的那麼厲害，那麼，不但共諜將無孔可入、國安可保，執政的民進黨也不必選的如此辛苦、如此膽戰心驚了!

「常人不見了」高虹安也有份，就是之前被爆出任職資策會時以出差為名、全職全薪、來回機票...，任由她出國取得博士，以及任資策會組長同時在科智公司兼處長，科智被鴻海併購時，又掌握先機，並利用資策會赴美取得博士、卻用後即棄資策會、馬上跳槽鴻海...。她的論文更被控部分涉抄襲、以及把資策會共同研究發表的論文佔為己有等等諸多情事。以上她所涉及的多起民、刑事及互控部分，都待司法偵審，不過，其間的種種過程及關節曝光後，「她能，別人都不能」，常人都不見了，許多台大電機出身的理工男，都是常人，都閃在一邊，也都不能，只有她「不是常人」，才獨占鰲頭啦？！

另一就是徐巧芯出手的「鹹豬手」事件，國民黨台北市議員徐巧芯前晚突然公布一張照片，影射民進黨台北市長候選人陳時中對知名女醫師伸「鹹豬手」，但是，當地是公開場合、那位女醫師夫婦都在現場，送陳時中從餐廳出來，無論當事人、地、事、時等，在場者沒人有任何鹹豬手之疑問及感受，為何徐巧芯既不在場、又不是她的場子，在多天之後自己看圖編故事，就把「鹹豬手」硬栽贓在陳時中頭上？

只要平常人、用常識判斷，就不會那樣血口噴人，只要不常人、用常識的眼睛看，就不會誤認有「鹹豬手」之疑，除非刻意、故意、陰謀、毒菇之心的政治算計，才會不道德的惡意扭曲成「鹹豬手」，做為骯髒的政治攻擊工具。

只要是普通的常人、只要是具一般的常識，就不該犯下如此惡質、如此低劣、如此粗暴的反智行徑!就像很多人看到馬英九和徐巧芯的十指相扣、摟抱等照片，不會編故事說其中必有勾引或曖昧情事。但是，若依徐巧芯編「鹹豬手」的標準及手法翻版泡製，其間豈不是有很多勾引、曖昧的懷疑空間?但我們都是有常識的常人，不會做出那般無恥的事!

只要看了白藍兩黨黨魁柯文哲、朱立倫的反應，以及徐巧芯助攻輔選的蔣萬安反應，不但不認其行大錯，竟然都在護短，就可看出以上行徑其實不是高虹安、徐巧芯個人的錯，至少不全是她們的錯，真正大錯的是其背後白、藍兩黨的政治文化，高虹安、徐巧花的行徑都是結果，而不原因，一個在白黨黨魁淘冶下，習慣性的以話術謊言卸責，一個則藍黨還在裝模作樣、她就不裝了。正如前述，高虹安就是「小號的柯文哲」、國民黨就是「大號的徐巧芯」。

執政、在野，如鳥之雙翼、車之兩輪，在野兩黨為奪政權，手段竟如此不擇、如此趨向下流、如此惡質低劣，若它們竟能靠此無所不用其極的惡質手段勝選，那才真的是台灣的悲哀。不過，民主就是試誤過程、民主有自我矯正能力，相信選民手中的選票，會逐漸淘洗掉政治渣滓，不論執政或在野都要接受試煉。

千萬不要喪失民主信心!

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