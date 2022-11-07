胡，怎麼說》棄保，老狗耍的老把戲！還用強迫手段，像狗咬人！

三方實力接近的選舉，每每出現有人操作「棄保」，棄保的操作者有如狗，把選民當做一群綿羊，可依主子的需要，如往東有利於他，就像趕羊群般把選民趕到東邊，往西他有利，就趕到西邊！這些人的心態，就是把選民當工具、當數字、當棋子，可任其算計、驅使！說白了，那些操作棄保的陰謀者，錯把自己當上帝、先知，卻把選民當白痴！

操作棄保，心術本就不正，這次更惡質的是，台北市長選舉，陳時中（綠）、蔣萬安（藍）、黃珊珊（白支持）形成三強鼎立，藍白陣營不但明裡暗裡操作棄保，趙少康還主導跨北、竹兩市操作，不但跨市操作、暗搞政治交易，更有深藍網紅竟用幾近強暴脅迫手段，警告藍營人士如不配合棄保操作，誰替林耕仁（國民黨提名的新竹市長候選）站台，就「見一個打一個！」。

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這種行徑，目中無選民，目中無民主，目中無國民黨，目中更無林耕仁，囂張猖狂到無下限，簡直像惡狗在狠狠的旺旺叫，你敢挺林耕仁，它就作勢要撲上去狠咬。他以為他是誰？難道自以為是習近平爪牙的爪牙的爪牙...派來遠端操控亂台的一條亂咬人的瘋犬嗎？不聽你們棄保號令的，你們趙朱哥倆好、一搭一唱，就任意找藉口辱罵、就要打到倒!?

如果國民黨、民眾黨都遵從這樣反民主的惡劣棄保操作，並認為有利可圖，那麼朱立倫、柯文哲也不過是傀儡而已，趙朱代操弄傀儡的那根線上，還綁著侯友宜、盧秀燕、林耕仁....一大票候選人，為了保某某，他們總有一天也會被棄!

棄保，當然早就存在了，近代最出名的一次棄保操作，就是1994年的台北市長選舉，民進黨陳水扁、新黨趙少康、國民黨黃大洲，形成「三角督」，當時就是趙少康及其陣營率先發動棄保，明裡以揭穿獨派勾結企圖為由，火力全開猛批當時李登輝領導的國民黨中央企圖「棄黃保陳」，實則暗中操作散佈的是要藍軍選民「棄黃保趙」，企圖讓藍軍都歸隊投給「正藍旗」的趙少康。

棄保效應如何？真的很難說!選舉結果倒是可供參考，三人的得票率如下:

陳水扁（民進黨）:43.67%。

趙少康（新黨）:30.17%。

黃大洲（國民黨）:25.89%。

趙少康敗了，棄保的目標沒達成。不過，新黨+國民黨得票率=56.06%，民進黨得票率=43.67%，這個比例到今天都常被引用做為分析台北市藍綠結構的數字；而趙少康得票率小勝黃大洲，也可間接佐證棄保仍有一些效果，只是不能靠此奧步就取勝。

棄保本就是老狗耍的老把戲!操作棄保，首先要操作民調，這次台北市長選戰，藍綠白爭勝，先喊棄保的其實是柯文哲的白軍，先出現一份刻意操作做出來的民調，把陳時中打到第三，再藉著民調數字操作「棄陳保黃」，企圖棄第三的陳、保第二的黃，再打敗領先的蔣。此計謀雖想的美，但市場反應不佳，和選情實情也差很大，很快就自己淹了。

再來就是棄保祖師級的趙少康喊的「棄竹保北」，在新竹市，國民黨棄林耕仁、保民眾黨高虹安當選市長，在台北市，則民眾黨棄黃珊珊、保國民黨蔣萬安當選市長。在操作棄保之初，也弄個民調出來，把黃珊珊、林耕仁打落到到第三，做好被棄的藉口。高虹安還補刀嗆反擊的林耕仁，當選機會極低...，顯然認為藍軍的票都會拜倒她裙下。

藍白之間這樣肆無忌憚的口跨黨、跨市政治交易，根本把選民都當白痴，任他耍弄；更把黃珊珊、林耕仁當用後即棄的「棄子」，真是情何以堪?兩人的靭性實力都很強，其實都有機會在三角督中奮力突圍爭勝的。而朱立倫、柯文哲雖否認跨黨、跨市的棄保政治交易，但是，口氣根本不堅定，形同半推半就，言談恐怕只是做為安撫棄子之用而已。

政治一點都不可怕，操作棄保，算計同志、出賣同志，選民被當數字工具，才真的很可怕!

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