胡，怎麼說》藍白狠玩「跨北竹棄保」，林耕仁慘淪「后翼棄兵」！

胡文輝

首都市長、新竹市長選戰，藍綠白三方打的最是激烈，選情詭譎多變，主因就是藍、白明裡暗裡都在搞「棄保」，而且「跨兩市棄保」（北市、竹市），陰謀、放話、假動作齊出，搞的天下大亂。不過，藍、白兩黨玩棄保，也是「既聯合又鬥爭」，各懷鬼胎、各有所圖，未來變數很多。

目前明確的是，國民黨提名的新竹市長候選人林耕仁，首先淪為藍白操作「保高棄林」的一個「后翼棄兵」！

請繼續往下閱讀...

林耕仁在竹市長三方之戰曾一度領先，之後被白軍高虹安壓著打，還被嗆「不會當選」，上週力圖振作，爆出高虹安辦公室帳本的實料、踢爆高虹安公款私用，錢的來、去不但問題重重，更涉及違法刑事罪嫌，聲勢一度拉起，回到「三足鼎立」。但是，林耕仁卻突然軟了下來，在國民黨大老介入，出面「河蟹」下，態度突然大翻轉，決定不送資料到調查單位舉發高虹安了。

林耕仁喊卡、不打高虹安，換來的是白黨黨魁柯文哲直接連連的狠酸、狠罵：先抹黑高又轉彎、沒品、兩面不是人...。林耕仁要求柯道歉，柯更不屑的冷回：不要惹火我！

林耕仁突喊卡、不打高虹安了，換來的是白黨黨魁柯文哲直接更連連的狠酸、狠罵林耕仁：先抹黑高又轉彎、沒品、兩面不是人...。（資料照）

還不止於此，高虹安接著演出「身心俱疲」住進三峽恩主公醫院，又突然從醫院跑出來進行高楊會戲碼，在郭董好友宣明智陪同下，到新竹縣府拜訪國民黨提名競選連任縣長的楊文科，手肘上還刻意外露注射點滴用的軟針及紗布...，說是談新竹縣市合併成大新竹云云，擺出一副藍、白跨新竹縣市合作的態勢。

高楊會宣稱談新竹縣市合併，實在太假、假到噁爛!因為，今年初林智堅及綠營推動縣市合併升格成大新竹市時，就是因楊文科及國民黨+高虹安及民眾黨幾近瘋狂阻撓才破局的，現在各選各的縣市長，楊、高怎麼卻突然痛改前非、大悔改要推縣市合併升格了?

令人好奇的是，高虹安宣稱「身心俱疲」住院，那她該去看什麼「科」？這自有醫師專業診斷，但絕對不是掛急診住院、又出院轉到新竹縣府會診去看楊文「科」，除非是政治病、必須以藍白合謀當藥方，才會突然出現這個「高楊會」，因此，怎麼看都很詭譎、更是反常。

中國有句俗話說「人為為偽、反常為妖」，這個高虹安手戴軟針出院急奔出席的高楊會，當然是人為安排的「偽」，在此時機冒出，簡直反常到妖氣森森！

棄保本就是「損人利己」的政治交易圖謀，為了利益用刀叉吃人肉也在所不惜，「你佛心、他獸性」，不管林耕仁基於一念之仁、大局為重、在政治力及金主利害壓力下才不得不、甚至還傳有境外壓力等的那個原因，他突然縮手不打高虹安，就決定了自己被當做西洋棋裡藍白「后翼棄兵」佈局的棄兵角色，註定要被柯文哲、高虹安吃夠夠、踩扁扁、壓死死...。

藍軍大咖大都絕情不理、任他自生自滅，目前只看到韓國瑜好像有情有義在力挺林耕仁，如果他再不重整旗鼓、強勢反擊，選票可能被白軍吸光光，國民黨在新竹市的「母雞」林耕仁軟腳了，藍「小雞」市議員候選人恐怕也要落難。

深藍急統派操作的藍白「跨北、竹兩市棄保」，主要目標當然是白棄黃珊珊、保台北市由蔣萬安當選，竹市則藍棄林耕仁、保白軍高虹安取勝。因此，白藍高楊會其實不是「橫空出世」，而是有跡有尋。枱面上看到的跡象是，高楊會後，蔣萬安隨即宣布辭立委，表面說是破釜沈舟、背水一戰，但更可能藍白合謀棄保搞定了，票多多的來了，自認選情穩了、可以準備就任市長了，趁機用本就要做的辭立委再為自己加分。

深藍急統派操作的藍白「跨北、竹兩市棄保」，主要目標當然是保台北市由蔣萬安當選，竹市則藍棄林耕仁保白軍高虹安取勝。（資料照）

不過，林耕仁甘願或不甘不願但都要被當棄兵，黃珊珊是個人物豈甘像林耕仁被當棄兵?她的從政資歷及條件都遠超過蔣萬安，這次以無黨籍參選，要她當棄兵不是白黨能完全控制的，這兩天，她火力超猛轟蔣草包、傀儡、有債留子孫的不良DNA等，希望在藍綠之爭突圍而出。

其實，柯文哲圖謀一黨一人之私最有利的上策，是他自認可以伺機「智取雙城」，兼取北市、竹市兩市長；藍白跨兩市棄保、保高虹安取竹市不過是中策而已。目前局勢雖非有利，但成功與否事關柯的直攻總統之路，他怎會放棄兼取雙城?

深藍操作跨市棄保，更特別「炮製」了一份民調，目的是諷刺蔡英文為「票房毒藥」，說她去輔選站台愈多次、陳時中民調愈低、更落到第三。這份「操作」出來的民調且先不論準不準，但是，依藍作的民調，蔣萬安、黃珊珊既然列第一、第二，陳時中第三。那麼，第一、第二的選票合計除2，一定贏老三陳時中，因此，藍白合軍的新泛藍，不必棄保、怎麼棄保，勝出的都是泛藍。

深藍急統派和白黨，在親中、促統、舔共上，其實已無多少差別，因此，深藍在北市操作「棄黃保蔣」，根本就是為保蔣、保急統、保血統正藍的舊權貴集團三世復辟！而白黨之謀就是北高取勝，做為柯文哲總統之路的踏腳磚，雙方一拍即合，不會令人太意外。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法