胡，怎麼說》柯文哲、朱立倫操作棄保「雙城奇謀」會得逞嗎？

「棄保不仁，以選民為芻狗；操作棄保者不義，以同志為祭品！」

選戰打到最後階段，可以看出藍、白兩黨的最後贏的策略，無非「棄保」而已，藍黨棄竹市林耕仁、保北市蔣萬安，白黨棄北市黃珊珊、保竹市高虹安。

請繼續往下閱讀...

藍、白兩黨黨魁朱立倫、柯文哲雙城各取所需的棄保策略能否得逞?就看這兩市本來支持藍或白的選民，是否願意像芻狗般被操弄，配合棄保策略投下你的選票！以及被迫淪為藍白兩黨「棄子」的林耕仁、黃珊珊，是否甘願以「別人的大局」為重，犧牲自己、配合演出「祭品」角色了！

九合一選舉進入最後4天決戰，大部分縣市長選情大勢其實幾已底定，除非發生天翻地覆的大逆轉，即使有的縣市某政黨加一席或減一席，都不會影響大局。目前最激戰的只剩台北市、桃園市、新竹市三市，藍、白兩黨黨魁朱立倫、柯文哲最在意的分別是台北市、新竹市，兩人對「雙城」各有所謀，希望那一城之得勝，除了政黨勝選得利，更可為他們的個人政治前程鋪上紅地毯！

台北市長、新竹市長選舉「雙城之戰」，都是綠、藍、白三黨提名或支持的候選人，三強鼎立，形成三角督，藍白兩黨「既聯合又鬥爭」，有操作棄保的空間；桃園市長則綠、藍兩黨相抗，白黨尚難形成威脅，但這是朱立倫的故鄉，勝敗也將牽動其前程部署，但首都之戰勝敗才是他的重中之重，操作棄保，保蔣奪嫡，朱立倫的前程才萬安，竹市勝敗可略而不計。

首都市長勝敗正是藍綠白勝敗最重要的指標，只要勝選拿下首都市長，就可立於不敗之地。朱立倫要藉九合一帶藍黨勝選，做為下一步總統之路的踏腳石，最大障礙性競爭對手是正競選連任的侯友宜，首都勝出，朱、侯打平、首都及桃園皆藍勝，朱的氣勢才能壓過侯。

至於柯文哲，選後不到一個月就要卸下台北市長之位，無論這回九合一選舉白黨戰果如何，他的「總統大夢」不會停歇，因此特別「寄希望」於該黨提名的新竹市長候選人高虹安勝出，勝選加科技城竹市的資源，將是他通往登天之路的「基地」。

朱柯各取所需、藍白各盡所能的操作棄保，從最近以來藍白重兵部署的態勢，即明顯可見，選戰最後4天，棄保的辣手狠招，明的、暗的，陰的、陽的，台面下的、台面下的，帶風向的、跟風向的...，全部都會出籠。只看政治利益、同志算什麼?勝選才能稱王!

棄保效應多大?26日（週六）晚上選舉結果出爐才知道。我認為，藍營在北市如果棄黃保蔣操作成功，那只證明了他們不論深藍淺藍知識藍，大都是「認蔣不認人才」，天龍國人大約就是芻狗如此這般吧了。若白軍在竹市操作棄林保高成功，吸走藍軍大部分選票，那也只證明科技城理工藍也充斥理盲之輩，沒主張、沒理性判斷，去挺目無法紀的她，被當祭品，固其宜也!

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法