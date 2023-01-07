自由開講》兵役改革同時，國軍應回答何時才能禁絕共諜案？

邱志偉

「強化全民國防兵力結構調整方案」日前風光在總統府公布，由總統親自宣布兵役改革政策，象徵的是全民對於國軍兵力調整的一種期待。然而，僅時隔一周共諜案便頻頻爆發，牽涉層級還不是基層人員，是將、校級軍官，且遍佈各軍種以及現役、退役軍人。過去常強調軍人的榮譽心、愛國心，但這幾年來，我們似乎不斷強調武器的先進改良、兵源的充裕與否、待遇的提升，有關投共叛變問題卻始終噤聲，或是大事化小。

國軍的榮譽與紀律，不能任由這群對國家缺乏信仰的人一再玷汙，必須有更為全面的決心來處理共諜問題，否則共諜常態化，不只人民麻痺、國際盟友缺乏信心，將來再多武器，一支失去民心的部隊也將無法抗敵。

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回到1949年前的國共內戰來看，為何蔣家政權會敗退到台灣，讓一個原屬國際地位未定的島嶼，成為中華民國最後的浮木。不正是因為國軍一再出現共諜，將重要軍事情報悉數外流，敵人一再掌握先機，導致國軍縱使拿著最先進的美式裝備，也打不過共軍。這不是武器軍備的問題，甚至不全然是技不如人問題，民心、軍心動搖才是問題的本質。但已經過了70多年，國軍將領有沒有將投共問題視為生死存亡大事，這是我們當前軍隊最大的危機。

由總統親自宣布兵役改革政策，象徵的是全民對於國軍兵力調整的一種期待。然而，僅時隔一周共諜案便頻頻爆發，牽涉層級還不是基層人員，是將、校級軍官。（資料照，本報合成）

陸軍官校創校時強調：「貪生怕死莫入此門，升官發財請走他路」，是陸軍引以為傲的黃埔精神。但我們這幾十年來，為了給予軍人更好的待遇，不斷提高薪餉，希望國軍沒有後顧之憂，卻不可忘記軍人的職責本質不是待遇，而是那顆誓死抗敵的愛國心。特別是精神上，要能知道為何而戰，不是因為待遇從軍，是因為責任、榮譽感，要報效國家、守土衛疆。

我願意相信，絕大多數的國軍弟兄姊妹都是忠貞愛國的軍人。我在選區內也經常與許多眷村的軍人、軍眷互動，為眷村改建我盡心盡力。岡山更是空軍的故鄉，軍人的辛勤奉獻我都深感敬佩。但我必須再三強調的是，榮譽心是軍隊存在的根本。就跟我們對政治人物的基本操守有要求，同樣軍人若收了對岸的好處洩密，不只傷害自己名譽，更嚴重的是戕害了國軍的榮譽，是讓辛苦從軍的現役部隊蒙羞。

外界也有聲音將矛頭指向問題來源在於立法及司法審判。但事實是，這幾年國安法已經不斷加重刑罰，甚至取消退休俸，但仍無法嚇阻禁絕。一方面跟國安訴訟案，法官定罪率低以及輕判問題有關。但這幾年立法院已努力推動司法機關設立國安專庭，希望提高定罪率，交由更具備國安專業的法官承審。

但問題本質，仍在於軍中有人不能謹守分際，甚至以錯誤的政治觀點，對國家忠誠有異。我認為政治問題不是藉口，就像我去年就曾質疑退役將領、國民黨黃復興主委季麟連，竟質疑過現任總統涉犯外患罪，還去參加統促黨活動，這都是敗壞軍人形象的重大指標。

我呼籲國防部應該痛定思痛，不要以司法案件搪塞，共諜案是涉及國家生死存亡大事，共諜案層出不窮會讓軍心不定、民心不安。這樣的軍隊縱使訓練再多、武器再新，共軍能輕鬆的不戰而勝。我要求國防部長務必將共諜問題，列為未來施政重要指標，若再有類似問題發生，必須要有嚴格懲處，最高長官都須負起政治責任。

同時，也必須思考禁絕共諜的改革方案，針對類似問題者要取消所有福利待遇。並應當針對退役軍官赴中問題，必要時思考終生禁止入境中國，以免遭誘惑，成為中國盯上的目標。

兵力結構調整是蔡總統重要國防改革方案，但禁絕共諜的改革，更是國防戰力重要指標。這不單是軍紀問題，還涉及民心士氣，以及國際信譽。「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也。」拿出改革決心，不要讓生死存亡大事成為一日新聞，更不可讓共諜問題，使得辛苦服役的國軍弟兄蒙羞！

（立法委員）

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