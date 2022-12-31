自由開講》役期調整方案的再周延，破解兩岸關係的迷思

邱志偉

蔡英文總統日前宣布將兵役恢復為一年役期，並在2024年1月1日上路。針對蔡總統提出的兵役改革，幾大亮點包含訓練內容、薪資待遇、勞保等都有不少令人眼睛為之一亮的地方。但現實問題是，我們還是必須面對人民對於政府一改再改的兵役制度，是否有增加未來役男對於台灣前途的恐懼？如何論述自己國家自救？如何論述為何而戰？尤其是當中國及在地協力者，注定不看好這樣的兵役改革，甚至用以作為對台海挑釁藉口，未來我們要如何因應面對將是兵役改革最深水區的問題，更攸關台海的和平穩定。

「強化全民國防兵力結構調整方案」這是一個台灣整體國防政策的重大轉折，在兵役役期縮減至四個月以來，這是第一次出現役期變長的改革。蔡總統表示這是因應國際情勢，以及烏俄戰爭的經驗，台灣必須從嚴從實改革兵役制度。

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「強化全民國防兵力結構調整方案」這是一個台灣整體國防政策的重大轉折，在兵役役期縮減至四個月以來，這是第一次出現役期變長的改革。（本報資料照）

過往因為我們詬病義務役有部份不夠確實，又因為役期過長影響役男生涯規劃，同時在國防科技進步的背景下，役期可以做更彈性調整。 回顧2011年12月國防部當時宣布的兵役改革原因，最主要還是來自於國軍體系要從徵兵走向全募兵制，要讓軍事人員的運用更有效率。但時隔11年，在歷經政黨輪替之後，出現這麼重大的政策轉折，雖然是跨黨決策，但我認為政府必須對於造成役男職涯的影響衝擊，應有一定的態度表達歉意。畢竟過往從沒有出現役期變長的改革制度，這有沒有涉及人民對國家的信任動搖，以及兩岸現狀的危機衝擊，這都是我們的責任。作為負責任的政府，該要做的說明及表態，我認為不可省略，特別是涉及國民權益，態度更必須要審慎周延。

再者是針對兵役改革的配套，我認為必須做的更確實，不要只是時間延長，這項意義便微乎其微。不會因為4個月做不好的事情，變成1年就會做的很好，這需要有更精實的管理制度以及課程設計，目前都尚未看到細節。另外，這幾天我在許多場合聽到，針對部隊訓練的師資、場地提出質疑，我認為國防部也必須要耐心傾聽。例如特殊武器、火炮，或是步槍射擊的戰鬥姿勢與過往訓練不同，師資是否足夠，以及靶場與志願役可能會衝突等問題，國防部都要有相關的配套準備。尤其是志願役的訓練強度、培養方式，是否也要因應義務役的內容跟著調配，國防部都要提出方案。

此外，我必須強調，國防部針對涉及勞動部、教育部的相關問題，要盡早與學校溝通，有關勞保提撥等技術問題，必須要釐清。特別是有關何謂1年當兵、3年修課的新型大學學位取得方式，涉及學分認定、師資是否充足、寒暑假如何開課的問題都要研議。我更希望國防部要跟現在的高中端做溝通，不可以只和教育部與大學端做互動而已，因為大學修課的變革，也會影響目前高中學習歷程檔案或是入學備審的準備工作。

我建議國防部未來1年兵役正式上路後，每年必須提出針對戰力強化、兵役訓練各項問題的回應以及現況受訓役男生心理狀況，提出年度報告，並接受國會的監督與質詢。選舉很快就要到來，回應民意的看法，這是非常嚴肅的問題。更不能在不清不楚狀況下，家長與役男都是用猜的方式，來了解部隊狀況。接受國會監督是兵役調整最負責任的方式，國防部無可迴避。

最後，我要呼籲中國政府，不要錯誤解讀台灣的兵役調整方案。台灣是主權獨立的國家，我們本來就可以針對國防政策，因應國際與區域情勢，做該有的應對準備。但如賴清德副總統所述的「和平保台」，我們的兵役訓練強度增加，才能保台，不讓敵人誤判情勢才能保有和平。不是如部分人說的，此舉是向中國挑釁，更非增加戰爭風險。

和平是全球共同的語言，但在和平面前我們不選擇屈辱，不是兩手一攤的方式來追逐和平，而是要按《孫子‧九變》所敘：「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待之；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也。」我們不可能如某些親中政黨或親中人士所言，動輒擔驚受怕中國會犯台，卻同時在增加役男訓練時，又加以指責是挑釁中國。一支要能征善戰的部隊，絕不能開戰前就喪失抗敵意識，更不知為何而戰。若是無法分辨敵我，給敵人可乘之機，這才會挑起戰爭！

（立法委員）

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