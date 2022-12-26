自由開講》炎上！僱傭變承攬，博客來該怎麼滅火？

瑞克說法

2022年聖誕前夕，國內最大購書平台博客來的清潔阿姨被離職才發現是假承攬真僱傭，到輿論一片罵聲揚言抵制，僱傭跟承攬的差別已經很多人介紹了這裡不再重複，但在危機處理的角度，博客來目前的處理顯然無法滅火：

1.總經理調職根本不痛不癢，明眼人都看得出這只是找個代罪羔羊的虛晃一招。

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2.20幾年來欠的勞健保、福利與資遣費，加起來上百萬元，本來就該還給阿姨，這是應該做的，也不足以滅火。

3.規避法律是事實與常態，還試圖宣稱這次是公司的單一個案，簡直把大家當3歲小孩看待。

4.身為業界龍頭，認為消費者是健忘的，低調處理風頭過了就沒事了。

統一集團轉投資的網路書店「博客來」爆出清潔婦遭不當解僱的風波，博客來母公司統一超商針對此案，立即將博客來總經理江呈欣調離現職，並啟動內部調查。（資料照、翻攝博客來官網、陳又新粉專，本報合成）

以公關危機處理與企業永續經營的角度，建議如下：

1.類似的做法博客來不是唯一一家，但請搞清楚博客來不是隨便一間不太守法的中小企業，而是業界龍頭（母公司也是超商龍頭的統一超商！），企業形象更是與「知識」、「品味」、「質感」等高大上的意象連結，更是不能只顧及法律責任，而應該善盡 企業社會責任，維護企業形象，以成為業界標竿為己任，才符合大眾期待。

2.博客來向來營收驚人，不管是書籍，還是其他生活用品的電商，也許高層盤算的，是撐過這波抵制，消費者看到低價折扣促銷就會回流了，但我還是要語重心長，這次的事件算是罪證確鑿，沒有閃躲的空間，只應付主管機關與法律規定萬萬不夠，唯一的上策就是：

（1）坦然面對

（2）認錯道歉

（3）全面改善

（4）優於法規的補救方案

所以首先請「夠高的高層」親自出面認錯道歉（總經理調職那招真的無法服眾），讓大家看到公司願意正面面對的誠意與大公司的氣度。

再來，這次罪證確鑿，千萬不要擠牙膏應付輿論，既然這不太可能只是公司內部的單一個案，不管勞工局要不要來勞檢，請自己誠實招了，公司還有沒有類似情況的員工？該重新簽約就快點簽、該補給多少錢就趕快給。

最後，這位阿姨既然已經表態不想留在公司任職，請給她「優於法律規定」計算的金額，這也是誠意的表現，公司家大業大，這點誠意並不過分（本篇完稿時，最新消息是雙方已經用上百萬元和解，博客來的確有提出優於法規的和解金，這點值得肯定）。

3.除了以上的措施以外，既然要承擔企業社會責任，公司要不要思考，對於勞資關係的改善，與台灣的勞權，身為大企業還有沒有什麼可做的？博客來本業就是用知識變現，所以這舉手之勞應該難不倒你們。

（權觀法律事務所 主持律師）

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