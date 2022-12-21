自由開講》為抵禦中共武統作為，延長兵役勢在必行

jimmy偉

兩岸情勢嚴峻，我國義務役役期是否從現行的「四個月」延長為「一年」引發國人熱議，針對兵役延長何時要正式對外公告，國防部長邱國正10月表示，由於公告期需要一年，加上這項議題緊迫，因此將在年底前公布，而須服新制兵役的役男會依年齡來分，目前的國防政策確定延長入伍訓練，但服兵役役期尚未拍板，行政院長蘇貞昌於本月18日表示：兵役延長須經過各部會詳細的盤點，並透露已經在最後整理階段，「關於國防、外交、兩岸，這是總統的職權，但基於維護國家主權、保護國人安全，行政院都會全力配合，一有新的做法，會適時向國人報告。」

國防部長邱國正。（資料照）

我國役男服兵役一直是今年國人很關心的議題，臺灣民意基金會今公布最新民調，面對中共武力威脅，七成三同意臺灣役男服役至少要一年才合理，並認為臺灣當前役男只須服四個月軍事訓練役的制度是不足夠的，另外一成八則不同意役男役期延長，臺灣民意基金會董事長游盈隆認為，這項數據傳達了一個清楚的訊息，臺灣社會對當前兵役制度不合理已經具有相當的共識，政府若認為擔心少數人反對，而不做兵役改革，絕對會再受到重大挫折，因此延長兵役勢在必行。

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面對中共近年不斷以軍機（艦）擾臺，以及軍演的方式對我國實施武力威嚇，企圖「以武逼統」，導致兩岸局勢越加緊張，今年8月時更發射飛彈經過我國上空，其惡劣行徑僅能以侵門踏戶來形容，完全沒有把我國防部放在眼裡，對此，我國現在最需要的就是提升國防戰力，除了添購新式武器，其重點還是應該先放置於我國的徵兵制度，改變傳統的訓練方式，以符合現代化作戰的需求，這才是國防部現在首當其衝應先解決的問題。

（研究生，大陸相關方面研究）

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