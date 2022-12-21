自由開講》不開罰 就收谷歌稅

馮建三

自由時報記者高嘉和說，公平會坐視數位巨頭濫用市場地位「不開罰」，「令人失望」。不止公平會，依照國際標準，財政部可能也有失責之虞。

因為，依據「經濟合作暨發展組織」（OECD）的「稅基侵蝕與利潤移轉」協商原則， 英國在2016年 1 月與谷歌達成協議，後者必須補繳1.3億英鎊（1.85 億美元）作為2005 到 2015 年所短缺的稅款和利息；2019年9月，谷歌又與法國稅務機關和解，提交和解與賠償金4.65億，逃稅罰款5億歐元。但我國對此沒有動作，若非谷歌在台灣真比在英美更守法繳稅，就是我國稅率太低，谷歌不好意思逃稅。

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然後，谷歌因違反壟斷法，遭歐盟與美國罰款更高，從2016至2019年，達95億美元。2019年7月，美國聯邦交易委員會以臉書濫用個資為由，罰款約美金50億。2020年底，法國也以違反個資保護法為由，罰款谷歌1.2億美元（也罰了亞瑪遜0.4億）。兩個多月前，南韓同樣指谷歌與臉書違法搜集個資， 開罰1000億韓元（約新台幣24億元）。

谷歌與臉書的全球廣告佔比在2020年是35%，但佔台灣的廣告收入比更高，達43%；台灣新聞界而特別是報業，因為兩大平台的興旺，損失的收入，比他國更多。（法新社）

谷歌與臉書的全球廣告佔比在2020年是35%，但佔台灣的廣告收入比更高，達43%；台灣新聞界而特別是報業，因為兩大平台的興旺，損失的收入，比他國更多。政府若能更積極，更向國際慣例靠攏，就愈能符合公平正義，也是強化新聞界增益民主的良方，如果公平法、著作權法都不管用，亦可考慮直接對科技巨頭的廣告收入徵收稅捐，貝爾經濟學獎2018年得主之一羅莫爾（Paul Romer）在「二○二一世界投資者週聯合論壇」講演，表示美國政府聽任臉書、谷歌坐大，影響輿論及政治愈來愈嚴重，他認為，重要解方，是對它們課徵廣告收入的累進稅，降低科技巨頭的擴張誘因。

（政治大學新聞系教授）

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