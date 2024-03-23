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自由廣場》國六延伸花蓮／台灣不應再開膛剖肚

2024/03/23 05:30

◎ 楊浩民

最近又有政治人物提出要把國道六號從埔里延伸到花蓮，甚至環島高速公路。大家可能忘了，2014年行政院（當時院長江宜樺）就已經公告「不再開闢任何高山道路」，也就是放棄多條山區省道公路的興建計畫。其中包括台九甲線從孝義到雙連埤、台十六線從南投合流坪到花蓮萬榮、台二十一線從塔塔加到達卡努瓦。主要是基於「環保和經費」考量，氣候變遷加上地質敏感，開闢這些高山道路已經顯得不合時宜。此外，號稱「新中橫」的台十八線也一直都只能到阿里山，而不能穿越玉山國家公園到花蓮。

其實更早之前的1982年，政府也曾有興建中部橫貫鐵路的計畫，就是從台中南下到草屯再沿台十四線到埔里，最後是貫穿中央山脈到花蓮，全線電氣化，路線長約122公里且超過一半是隧道。當時預估完工後自強號台中到花蓮只要86分鐘，但是評估後因為工程艱鉅，耗費巨大，營運後又不免虧損而擱置。既然一般公路和鐵道都放棄了，當然更沒理由興建對自然環境破壞更大的的高速公路。

大家要理解，地理造成的天然障蔽，未必就是不利，何必一定要「征服」它？為何有海岸的地方就非得有濱海公路？中國青藏鐵路通車，獲利的是外來的漢人而非西藏人！多山的台灣有目前的公路密度已經算相當高了，為了節省一些行車時間就一定要把台灣開膛破肚？沒有任何一條路是絕對安全的！一條安全回家的路就一定等於一條高速公路？高速公路不是經常傳出車禍，甚至多車追撞，死傷慘重嗎？真令人懷疑這些政治人物有沒有想到要珍惜、善待這片土地？還是為了選票而情緒勒索？

（作者是公務員）

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