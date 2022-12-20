自由開講》過中共海關竟需奉上產品配方！

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中共海關總署自8日禁止我國水產、高粱及啤酒進口後，近期更以「註冊訊息不完整」為由，要求我國糕餅業者補件並索取商業機密，明顯對台灣不公平貿易，甚至還指責我國業者不配合中共政府的要求；對此，衛福部食藥署長吳秀梅13日表示，申請表格要求廠商提供成分占比，業者可自行判斷並尊重其意願。

近日台灣佳德鳳梨酥因拒絕補齊中方要求的「與商業機密相關文件」引起話題。（資料照）

中國大陸自去年9月起，以產品檢出新冠病毒核酸陽性、介殼蟲和土黴素為由，片面暫停我國水果包括鳳梨、芒果、蓮霧和石斑魚，近期更以商品標示不符，再次阻饒我國多項產品輸陸，此舉明顯拿我國農、漁民及多家民間企業開刀，利用經濟打壓我國，然中共當局卻成天高喊兩岸一家親，歡迎台商赴陸以促進兩岸經濟，實則卻是「以經逼政」對台灣內部進行分裂；另在中共結束嚴格的清零政策後，中共地方政府陸續組織招商團隊積極向歐美市場搶訂單，以挽救中共過度封城所引發岌岌可危的經濟，然中共卻禁止我國逾100多家企業水產輸陸，阻礙我國經濟發展，其矛盾行徑更是令人不解。

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中共不斷透過經濟手段迫使我國遵循其政治意圖，再度暫停我國農、漁水產、酒類等加工食品進口，更以行政註冊等手段對兩岸貿易行為進行操作，甚至要求我國企業補件內容必須奉上「廠房設定」、「產品配比」，內容牽涉商業機密甚至需要奉上產品配方，引發我國民間業者反彈及國人熱烈討論，中共其作法既不符合WTO的貿易規範，更是世界各國中獨有的做法，再再證實中共的獨裁專制，若中共持續「以經逼政」，將國際貿易硬生生當成政治操弄的工具，恐將被國際各國看破手腳，未來任何與中共合作的國家也將不受保障，中共振興疫情後的經濟政策也將難以成功。

（研究生，大陸相關方面研究）

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