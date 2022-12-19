自由開講》中共設置「海外警察局」如同「恐怖組織」

胡尼克

中共近年以打擊跨國犯罪為名，在全球廣設「海外服務站」，歸公安部管轄，執行中國境內法律，中共利用與「歐非」國家達成的雙邊安全協議，在全球設有100多個「110海外警務服務中心」，也被稱為「海外警察局」，以監視、騷擾並遣返流亡的中國公民；像是這類「境外延伸管轄」，中共還明目張膽掛招牌、設機關，重點放在監視海外中國人言行，還包括取得外國籍的華僑或臺港背景的華人，而這些所謂的「海外服務站」對外都宣稱是協處「中國華僑」辦理行政文件，例如更換駕駛執照或是辦理出生證明等，目的也令人覺得匪夷所思。

圖為中國政府在荷蘭未告知也未經許可，就私自設置非法的秘密「警僑事務海外服務站」，恐嚇打壓在移居當地的中國異議人士。（摘擷自SafeguardDefend推特）

日前據非政府組織「保護衛士」調查報告指出，目前已揭露中共在世界各地設置54所這類警局後，又發現另有48個外國城市有類似的警局運作的證據，中共外交部極力否認，認為這是外界炒作製造緊張，抹黑中國，卻又承認這些機構在「服務僑民」；對此，中共在「美加」兩國相對收斂，在歐洲、非洲或中南美國家設警察，比較明目張膽，可發現中共在設置海外非法機構同時也會挑國家，一定是選對中共本身威脅性較小國家來設置非法機構，這行為已經嚴重侵犯他國主權，也讓在外華僑身心受到威脅。

請繼續往下閱讀...

中共不但不忌諱「紅色恐怖」，還想建構海外控制華僑的警察機構，徹底利用網路監管和海外警察來封堵所有華人的嘴巴和思想，許多美歐的中國留學生日前也聲援「白紙革命」，很多人用口罩、墨鏡蒙面或網上發表言論，都顯示侵犯人權的政策大失民心，中共所作所為招致人民反感，從清零抗疫到海外警察，都看到類似的反彈和教訓；中共做法無異在侵犯海外華人的言論自由權利，從設置「海外警察」機構可看出中共在人民掌控力度，已到達相當可怕的程度，所謂凡走過必留下痕跡，不可能永遠掩蓋本身非法的事實，中共在世人眼中可說是等同於「恐怖份子」的存在。

（研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法