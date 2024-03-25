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自由開講》校長遴選的政治干預

2024/03/25 10:37

◎陳啟濃

新竹市一位得罪市府當權者的現任校長，受到市政府預設立場的復仇，讓這位校長遴選連任失敗。政治勢力介入教育，不僅錯選校長誤人子弟，更是造成教育界風氣不佳的重要原因。

日前新竹市立成德高中爆出校長遴選過程出現爭議。（資料照）

校長遴選制度本該是要考察校長辦學績效，對於學校校務發展的適任性，由包括家長團體、教育專家、教師團體、校長代表、教育行政官僚等，各界組成的委員做成團體決定，改變以往靠關係由長官決定人選的官場文化。

然而空有遴選法規卻不足以成事，因為上有政策下有對策，各縣市的校長遴選委員，往往都是國王的人馬，成為遴選會議的投票部隊，甘心淪為長官意志的實現者，卻沒有認真考量校長人選的操守與辦學。以致於遴選成功的校長，幾乎都是長官的口袋名單，未審先判，先射箭再畫靶，遴選會議只是做做樣子，照表操課的例行公事。

然而近年來各縣市屢屢傳出政治勢力介入校長遴選的情事，導致劣幣驅逐良幣，有背景有關係比起是否辦學認真還要重要。校長領導學校師生，有怎樣的校長就會帶領出有怎樣校園文化的學校。如果校長最在乎的是是否跟政治勢力建立良好關係，又怎能期待校長心中會以「學生受教權」與「師長權益」為優先考量的重點呢？

有的縣市更是以選舉酬庸為第一考量，所有校長遴選名單的決定，都是為了回報選舉有功人員，有關係的校長找關係，通常都能夠如願以償。所有的學校校長的決定，都是成了政治關係的角力，校長成為靠裙帶求生存的一群無辜教育人員，我們又有何立場談什麼「禮義廉恥」，師道尊嚴不復存在莫此為甚。

政治惡勢力介入單純的教育界，打破校長遴選的公平性，身為民眾黨柯文哲主席高才門生的新竹市長高虹安，又怎麼能對得起期待社會有一個公平正義願景的眾多年輕支持者。恐怕民眾黨只會高談「垃圾不分藍綠」，卻無法阻擋白色力量就已經先行腐爛了。

（教育人員）

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