自由開講》國民黨不懂《後盾計畫》，由壯闊台灣聯盟會員告訴你

楊盛安

筆者曾於今年7月參加《後盾計畫》的「全面緊急應變基礎課程」、「進階課程志工培訓」，吳怡農理事長的課程說明，皆以我們壯闊台灣、我們教官、我們工作夥伴、我們志工群、我們友好合作團體為核心，談論民間緊急救援的議題。當國民黨召開記者會指控《後盾計畫》募款，其經費64%用於宣傳吳怡農，質疑「假公益真競選」。筆者譴責國民黨散播扭曲事實、顛倒是非的言論，企圖誤導社會大眾。國民黨竟為單一席次的立委補選，惡意詆毀壯闊台灣聯盟（以下簡稱：壯闊台灣）的名譽，此舉已經點燃《後盾計畫》工作團隊、授課專家、志工、學員及友好團體的公憤！

國民黨竟為單一席次的立委補選，惡意詆毀壯闊台灣聯盟（以下簡稱：壯闊台灣）的名譽，此舉已經點燃《後盾計畫》工作團隊、授課專家、志工、學員及友好團體的公憤！圖為民進黨台北市立委補選候選人吳怡農（壯闊台灣 吳怡農臉書）

「我是來自羅東的醫師，他是正在就讀高中的兒子，他主動報名《後盾計畫》，找我一起學習。」筆者今年7月報名「全面緊急應變基礎課程」，本小組成員自我介紹的一段話，令現場大家記憶深刻。本小組成員各行各業，報名動機包含：家裡有小孩、同住者有年邁的長輩、有嚴重車禍失血的經驗、對防災事務有興趣等等。據筆者瞭解，壯闊台灣第一場對外公開課程是2020年8月30日，目前已舉辦將近90場營隊及課程，報名學員將近4500人。學員們在日常、假日參與《後盾計畫》，展現保護社區、保護國家的公民素養。筆者僅報名一次學員課程、一次志工培訓，兩場活動扣緊民間緊急救援的實務現場、教官專業教學、分組模擬測驗紮實，吳怡農理事長輪流關心各組學習狀況，即時示範正確操作及解答疑惑。各式培訓課程在全國各地持續舉辦，課程內容也持續優化，符合受訓人員的需求，讓所有人能夠更有效率地吸收知識、技能，並確保壯闊台灣的永續推廣各項事務。

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若國民黨稍微認真一點，可以輕易從壯闊台灣網站的公開資訊取得《後盾計畫》推動事務。大致分為《基礎課程》、《額外訓練》兩大類型。《基礎課程》學習「緊急應變中的安全觀念」、「事故現場、大量傷患的處置程序」、「美國出血控制課程」，第一種《額外訓練》是搜救與滅火，學習「有效資訊蒐集」、「建築物安全評估」、「擬定救援計畫」、「倖存者搜索」、「定位與脫困」；第二種《額外訓練》是常訓，提供後盾夥伴持續練習的機會，「複習緊急應變的觀念與技巧」、「逼真的情境演練」、「訓練臨場反應與團隊合作」，包含：創傷止血檢傷操演、車禍現場安全處置、真人傷妝彩繪、緊急維生，壯闊台灣預計未來開辦更多的進階課程。

若國民黨願意再認真一些，也可以瀏覽壯闊台灣FB粉絲專頁的發佈文章，壯闊台灣近期如何擴大國內、國際的連結。譬如：10月「南韓梨泰院事後：安全知識與具體行動」，提醒人潮擁擠處的五大保護自己的指令。11月「壯闊台灣聯盟、內政部消防署和Spirit of America三方簽署合作備忘錄」，大型災難的來臨前，迅速整合第一線災害應變能力。12月「高雄那瑪夏區的緊急應變訓練課程」，壯闊台灣與高雄市衛生局、高雄醫學大學、地方組織，促成偏鄉救援課程及心理療癒行動。

筆者認為壯闊台灣的宗旨之一：「民間社會能夠在災難、戰爭救援的時刻，立即組織動員起來，成為彼此的後盾。」《後盾計畫》許多課程長度2.5小時，課程費用低於一張電影票、一份套餐，筆者鼓勵社會大眾踴躍報名，行有餘力捐款至壯闊台灣。若壯闊台灣人力及各方資源到位，《基礎課程》一定能夠開班常態化。《後盾計畫》所有訓練課程均採6~8人小組教學模式，教官近距離指導、組員輪流實作，有助於提問、交流及合作。今年9月28日，《時代》雜誌公布TIME 100 NEXT人物名單，壯闊台灣創辦人吳怡農入選。意味著吳怡農理事長默默地堅持理念、用務實的方式實踐，台灣與世界都在看。筆者由衷希望有一天，「民間社會能夠在災難、戰爭救援的時刻，立即組織動員起來，成為彼此的後盾。」男女老少人人iCanHelp。先決條件是，我們每一個人都要有保衛家園的意識和能力。

（社團法人壯闊台灣聯盟創會會員）

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