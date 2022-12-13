胡，怎麼說》笨蛋，問題在你們連譴責中共一聲都不敢！

中國突然不宣而禁台灣農水產品進口，中國國民黨魁朱立倫馬上罵民進黨政府:只會譴責。

其實，這句話罵的有5、6成可算是對的，面對中國惡質、惡劣、多方面惡搞台灣，民進黨政府有效對策的確有限，分散市場不易、效果難以立竿見影，班班吃石斑或什麼的，立意很不錯，但不可能中國禁什麼，我們就自己都吃掉，否則，那些農水產品等，供應內銷就好了，何必外銷中國?何必還要忍受對方無理又鴨霸的野蠻嘴臉？

而且，中共就是故意挑讓台灣很難處理的項目（市場以中國為主的產品）下手禁止；而且，中國就是故意找台灣麻煩，像誣賴台灣的釋迦、蓮霧有粉介殼蟲啦、水產品驗出COVID-19病毒陽性啦等等，這回則是以註冊不完備為由，刻意對台灣產品歧視待遇，突然禁止台灣的秋刀魚等水產品、酒類、飲料等銷中。

貿易本來是互惠，中國卻拿貿易當武器對付台灣、甚至當鞭子突襲式修理台灣，真的是防不勝防。而且，譴責根本不可能期望會對中共野蠻政權有任何效果，只是又一次讓人看清邪惡的嘴臉而已。

同時也要反問國民黨及朱立倫黨魁的是，你們黨、朱黨魁罵民進黨只會譴責中共，可是你們連譴責都不會!你們連譴責一聲中共都不敢!尤其是，你們馬上幫腔中共，幫同罵民進黨政府，擴大它用不講理手段霸凌台灣的效果。甚壓還配合以不實消息、假新聞誤導人民，像藍委宣稱、親中紅媒擴大報導的，台灣只剩一家在中國完成註冊可銷中，用這造假的來罵政府無能不作為，其實，已有855家已有效註冊。

還要再問國民黨的是，面對中共比流氓黑道更邪惡的干預台灣、勒索台灣，你們會怎麼做?舔共下跪哀求嗎?但是，中共今天來這樣、明天惡搞又來另一套，後天又是另一套...，都要你們去求解，那麼，國民黨及朱黨魁豈不要天天跪舔在中共面前，爬不起來? 你們怎麼跪共舔中共那是你們的事，但中共要的是台灣向它跪舔啊!中共需索無度，直到併吞台灣方休!譴責固然沒用，跪求其實也沒用，長期而言，對台灣損害更大，因為中共藉此一點、一滴、一塊、一面、一體的掌控台灣、要走台灣的主權及國格尊嚴。 中共的手法早就被看透透，就是突然禁止台灣產品銷中，使台灣人民從事該行業的受損，製造 「 受害者 」 、引發民怨，再透過它在台灣的協力政黨、政客、紅媒、網紅、網軍等，把它製造的民怨導向民進黨，反打台灣政府。這是一套下三濫的賤招，但台灣卻有一批下三濫的人附和，賤招下流但有效，所以中共才一用再用。

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