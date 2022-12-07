胡，怎麼說》「唱紅打黑」，王鴻薇在天龍國，可一步登天？！

藍軍首發「論文門」鬥爭攻勢的王鴻薇，為藍營立下赫赫戰功，11月26日高票連任台北市議員，12月2日就獲藍軍大老推薦、提名，更上層樓登記參選立委。王鴻薇過去曾上中共喉舌央視「唱紅」、現在則好像不知藍與黑、高唱「打黑」，在天龍國，「唱紅打黑」可一步登天？！

王鴻薇參選立委馬上就出手了，這回是「打黑」，她先影射競選對手綠營候選人吳怡農與黑道有關、不敢除黑，藍軍眾將士象及網軍兵卒立刻齊上，自甘為藍營側翼、尾巴的網路紅人也配合助功發動反黑抗爭。一時之間，藍軍掀起的黑氣翻滾，藍黑黃難分難解，遮天蓋地，不辨是非!

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王鴻薇的「唱紅」過去，也在她首發掀起的滾滾黑風中被翻了出來，她曾經多次上中共喉舌中央電視台統戰台灣的節目「海峽兩岸」，附合中共論調，為中共對台政策背書，她批評蔡英文對美國唯命是從，不稱蔡英文總統而稱「領導人」，央視字幕上註明為「台灣地區」領導人，也隨著中共稱呼川普為特朗普...。

對於王鴻薇的「唱紅」，曾遭中共羅織罪名坐了5年黑牢的李明哲，感受最是深刻，因為王鴻薇上的央視「海峽兩岸」節目，中共在牢獄中當做洗腦、再教育的政治工具教材，李明哲在獄中經常被迫收看。李明哲語重心長的指出，那個節目有些台灣的政論名嘴固定獲邀，被「代表」台灣人的聲音，王鴻薇就是其中之一，那些人常偽裝成理性、中道、愛台灣，但其實他們只不過是認為自己是中國人，必須為中國的偉大復興做貢獻吧了。

對於過去唱紅、現在打黑，王鴻薇都有一套辯解說法，不過，就藍軍的選戰攻略來說，事實如何，並不是重點，也不重要，和論文門一樣，都是「認知戰」，只要讓選民暫時信他們說的，選票投的下去了，勝選就是勝選，那就夠了。

「論文門」擊中綠營罩門，藍軍得逞後，更食髓知味，「黑道門」又來了!王鴻薇在論門文一役，吃到大碗甜頭，在黑道門，顯然想要整碗端去，在天龍國，看來任她任藍予取予求的機會不小。她的市議員新任期都還未開始，就升級參選立委，1月8日舉行立委補選投票，若她當選，馬上就要宣誓就任立委，兩萬多個選民投票給她當市議員，但市議員她當不到兩週，就可以跳級登天了。

在論文門鬥爭中，藍軍仗恃的是在各大學，社會科學文史哲等的學倫霸座，大都近親繁殖，仍牢牢掌控在親藍、深藍、大中國意識形態的那幫人手中，馬上搶佔了道德制高點，透過政媒嘴網發砲齊轟，綠營猝不及防，被打的眼冒金星，又各行其是，不但無力回擊，不少自以為「高尚」的人士，還夥同對手狠批自家同志。

更因很多人民為近三年疫情所困、所苦、受到大大小小的磨難，綠營執政當局不能感同身受，老是拿防疫做多好、多麼超前部署、台灣是世界前幾名之類的。在人民找對象紓解不滿怨氣、人心最脆弱需找出口的氛圍之下，論文門的認知戰很容易打中人心，成為綠營兵敗幾乎潰不成軍的破口。

「論文門」中，人民無視藍營人士的論文涉抄襲、貼上、複製、造假的...，比綠營更多，掌控學倫的親藍學術霸座圈，大搞雙標，藍的抄襲只是瑕疵、綠的就殺無赦，人民也殊少關注。可見這場認知戰的偏頗到專燒綠營的威力。

「黑道門」當然也是一場認知戰，藍與黑、黑吃黑，藍黨從百多年前建黨到今、從中國敗逃來台灣的現在，渾身上下、無論何時，無不黑道充斥，藍軍本黑的、曾黑的、染黑的、半白半黑的、黑白通吃的等等等，實不知凡幾，遠遠多過其他政黨（當然可能仍略遜狼黨啦）。

綠營民進黨近年被認為藍化（國民黨化）的很快，黑也是藍化附帶品，但和藍黑之間盤根錯節的關係仍差太大，但是，認知戰不是比誰更黑、甚至不是比是非，它說你黑就要把你抹到黑!就以吳怡農為例，跟黑道可說八杆子也打不著，但他顯然不易應付藍軍上下硬要把他全身抹成黑的認知戰。

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