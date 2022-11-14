自由開講》台中治安怎麼了？眼見真的能為憑？

王伯頎

【慶記之都】或許是一般民眾對台中市治安的刻板印象，或是台中市民心中的痛。如去（110）年瑪莎拉蒂三惡少因車子擦撞打人事件，到今年6月台中從第二市場的山河滷肉飯，鬥毆打死人之後，隨即又發生滷味攤老闆被槍擊命案，還有洗車場開槍，雖然嫌犯都已落網，但民眾都憂心槍枝是否氾濫的問題，甚至10月份，神岡區一處閒置工廠，發現一具驚悚的水泥桶屍，相信在台中市民的心中，產生了不小的被害恐懼感！！對於一般民眾而言，藉由媒體的報導，或是近來大選將至，可能成為政治攻防的焦點議題，形成台中治安差的刻板印象。但，真的是如此嗎？

【慶記之都】或許是一般民眾對台中市治安的刻板印象，或是台中市民心中的痛。示意圖。（資料照）

正因這一年來，台中的重大治安事件發生頻率較多且不尋常，且各案件的手段極度暴力兇殘，自然成為媒體追逐及報導的焦點，造成社會集體恐懼，人心惶惶。

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這幾起在一年間內連續發生的暴力案件，引起新聞媒體高度關注以及持續性的報導，讓民眾感受到彷彿自己也生活在暴力事件當中，社會心理學家稱此為可得性捷思 （availability heuristic）。 亦即當新聞持續報導暴力畫面或驚悚說明時，民眾會將看到或聽到的生動細節存取加入自己大腦的認知捷徑中，日後若有相關暴力殺人事件的訊息發生，就會聯想起相關圖像及可怕描述，造成恐懼感。也有學者成此為鮮活效應（vividness effect），亦即當面臨解決如重大暴力案件時，人們從記憶中提去與當前情境有關的資訊。因此，對解決當前問題而言，愈是容易獲取的事實，也就是有重大事件發生，會馬上從大腦提取過去曾發生類似案件，愈會被人們用來解決問題或做出決策。由此觀之，在滿足民眾知的權利同時，如何避免造成民眾人心惶惶，以及加強防杜類此事件發生的平衡報導， 也甚為重要。

基於上述，我們不妨來看看相關近十年來警政署的統計資料，台中市以全般刑案發生數而言，10年來逐年下降，110年（發生22,963件）較101年（發生28,533件）減少-19.52%。再以暴力犯罪發生數逐年下降，110年（51件）較101年（221件）減少-81.25%。也就是若以客觀統計數字觀察，近10年台中市刑案治安數據呈現平穩趨勢，尤其暴力犯罪下降幅度較10年前有顯著下降的趨勢。

再聚焦本（111）年度1-10月份六都每10萬人口全般刑案發生數比較，與去（110）年度相比，較去年同期減少17.49件（-2.63％）。發生件數低於另外五都。如下表一。

表一 111年與110年同期六都每10萬人口全般刑案發生數比較表。（作者提供）

另再以民眾被害恐懼感最深的暴力犯罪檢視，本（111）年度1-10月份六都每10萬人口暴力犯罪發生數，較去年同期減少0.68件（-42.24％）。發生件數也低於另五都。如下表二。足見暴力犯罪案件有明顯下降的趨勢。

表二 111年1-10月份六都每10萬人口暴力犯罪發生數。（作者提供）



所以，新聞媒體的報導，以及選舉將至對治安議題的攻防，凸顯重大案件，眼見為憑真的是對的嗎？是否參雜了民眾被害恐懼感，加上可得性捷思法與鮮活效應的元素，影響著我們的判斷，失去對台中市警方維護治安的信任？值得深思。

讓人民免處於被害恐懼感的陰影，安居樂業，相信是每位民眾對生活的基本追求。治安的穩定與對治安的期盼與要求，當然是全體警察同仁都全心投入的結果，況且，中央、民間的民調評鑑各有理由，若有做不好的肯定要檢討改進，執政單局責無旁貸。但也同時肯定警察同仁的認真努力，從上述表一表二的評鑑資料，台中市的治安表現不俗。在肯定警察同仁不眠不休為治安工作付出的同時，不要因為這段時間適逢選舉，將曾經做過的努力被抹煞。或許，回歸基本盤，讓官方統計數字說話，民眾不受鮮活效應影響，理性看待相關統計資料，或許是減少被害恐懼感的最佳解方。

（銘傳大學犯罪防治系所副教授）

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