自由開講》再次跳票的台中巨蛋 空喊口號的盧市長

蕭木禾

近日新聞指出，台中市民引頸期盼的「台中巨蛋體育館興建工程招標案」，自政府5月公開招標截至本月29日，因無廠商投標而流標，孵蛋計畫也因此受挫，台中市政府新建工程處坦言，流標主因為工程經費與核定預算有落差，將重新檢討後再啟動，將針對台中巨蛋工程案進行預算及工期調整，擇日上網重新招標，等同於宣示盧市長先前承諾「有決心下半年一定要開工，而且巨蛋不但要開工，而且還要蓋一個不只讓阿妹唱「三天三夜」，唱跳「十天十夜」都沒有關係的巨蛋」，現在不僅是年底無法開工，連招標都有困難，更遑論讓阿妹來開演唱會，卻把責任都推給疫情跟營造成本飆漲。

回顧台中巨蛋的歷史，早在1990年代就開始規劃，過程中經歷用地問題、移址、抄襲等爭議，至今台中市民已經等了超過30年，對比2008年完工啟用、今年即將舉辦金曲獎的高雄巨蛋，台中巨蛋仍僅停留在紙上作業，完工時間依舊遙遙無期。

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基於台中市民對巨蛋的殷切期盼，每到選舉總成為熱門話題，2018年盧秀燕競選台中市長時，就曾提出台中巨蛋不能再等了的政見，「台中巨蛋，林佳龍做不到，讓盧秀燕來做」，當時大力抨擊時任市長林佳龍執行力低落不堪，選上後將巨蛋重新移址，而今四年過去，以同樣的標準檢驗盧秀燕，顯見當時的批評現在都適用在自己身上，盧市長成天宣傳的「開不了工的要開工，完不了工的要完工」現在看來只淪為呼口號，最令人感嘆的是台中市民就這樣空等了八年的時間。

基於台中市民對巨蛋的殷切期盼，每到選舉總成為熱門話題，2018年盧秀燕競選台中市長時，就曾提出台中巨蛋不能再等了的政見，「台中巨蛋，林佳龍做不到，讓盧秀燕來做」，當時大力抨擊時任市長林佳龍執行力低落不堪，選上後將巨蛋重新移址，而今四年過去，以同樣的標準檢驗盧秀燕，顯見當時的批評現在都適用在自己身上！（報社合成／資料照、台中市府提供）

對比北、高兩座城市，不僅是巨蛋早早就完工啟用，甚至還有這兩年風光開幕的北流跟高流，兩座城市都各自有了大型場館與中小型流行音樂的場館，有了完整的硬體設施建置，就能進一步扶植流行音樂的發展，帶動城市產業與觀光的整體發展及市民的認同感，高雄流行音樂中心近日舉辦的金曲。

作為一個台中市民，每次想看演唱會就必須跑到外縣市，三金頒獎移師高雄卻因場地因素跳過台中，實在令人感傷，等待超過30年的台中巨蛋，不知何時才能塵埃落定？

（服務業，台中市民）



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