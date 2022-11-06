自由開講》「抗共．保台方案」－解決台灣民主的內外部危機

陳椒華

2021年，中共國台辦發布一份「台獨頑固份子」名單，在我國四大政黨的黨主席中，只有時代力量黨主席，也就是本人列入名單。在中共二十大極權化後，我最關懷的，就是台灣如何在劇變的全球秩序中維繫民主制度，對此，我提出以下說明。

圖為時代力量立委兼黨主席陳椒華。（資料照）

全球自由秩序重塑，台灣民主是關鍵！

按2022美國國家戰略與國家安全報告，當前是全球自由秩序的轉折點，美國將帶領民主同盟與中俄獨裁展開競爭，重塑未來十年的國際秩序，而台灣是否堅持民主體制，是全球秩序的關鍵。我們都知道，中共的對台目標，就是摧毀台灣民主制度。在這關鍵時刻，我們必須說，台灣的民主體制並不如想像中那麼穩固，那麼安全。相反的，正面臨著外部與內部雙重危機。

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台灣民主外部危機：中共軍事與滲透手段破壞民主！

首先，按《2021全球自由度報告》，全球自由度從2006開始已經連續15年衰退，即政治學者L.J. Diamond提出的民主衰退潮（democratic recession）。全球人口僅20%的人享有自由，亞洲地區更低到只有5.5%，台灣就是這少數自由國家。《2022美國國家戰略報告》指出，中共與俄羅斯還在圍攻民主國家，美國必須嚴防它們對對民主盟國的攻擊，尤其要注意中共對台灣民主的攻擊。中共除了軍事威脅之外，正使用軍事滲透、資訊滲透、資金滲透、選舉滲透與宗教滲透等六種滲透方式，企圖摧毀台灣的民主體制。

台灣民主內部危機：民主制度的信心正在流失！

其次，民主制度能否維繫的另一個因素是民主態度（Democratic Attitudes），包含人民對民主制度的支持度及滿意度。令人憂心的是．按中研院2021年一項台灣民主態度調查計畫，在是否願意支持民主制度的問題上，「無條件支持民主者」占32%（推估630萬人）低於「可以接受獨裁統治者」的40%（推估780萬人），兩者相差150萬人！另一方面，在是否滿意民主運作的問題上「民主滿意者」占33%（推估660萬人）低於「民主不滿意者」的61%（推估1200萬人），兩者相差540萬人！這表示人民對民主制度的信心正在流失，不願意支持民主制度，甚至可以考慮獨裁體制！這是非常嚴重的警訊！

最後，台灣的民主，外有中共滲透危機，內有制度信任危機。時代力量在立法院已提出相關的「抗共．保台方案」。針對中共滲透，提出《反滲透法》、《營業秘密法》、《國家安全法》等五項修法。另，為提高民主信心，也提出《貪汙治罪條例》、《外役監條例》與《平均地權條例》等六項修法，落實廉能政治與居住正義，提高民主信心。期望各黨派能夠共同協商支持修法，強化台灣的民主。

（時代力量立法委員暨黨主席）

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