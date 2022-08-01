自由開講》其實根本可以不用賣面子給臉書的！

洪昱睿

對於今早刊於《自由廣場》的台灣史大師李筱峰教授大作《臉書不給我臉》，筆者有些看法，一方面同情李教授的遭遇，一方面也覺得李教授可以稍作平常心看待。

第一點、臉書會遭封鎖通常是因遭人檢舉，而不是其官方24小時都在巡邏。而被檢舉後臉書官方也未必會有反應，但有時先封鎖比較快，只是一種凍結而不是刪文，如果您申訴成功，則PO文亦將重見天日。

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臉書。（路透社）

第二點、臉書判定您的PO文有無違規，其標準是不會明白吿知您的，請您務必認清，它不是一個講自由民主的地方。而且由於它是一間外商公司，我們難以憾動它的決策。

第三點、您認為「臉書大量聘用中國人擔任臉書中文審查人。（以下略）」這個其實有點「誅心論」；中國人進入臉書工作，首要遵守的應該是什麼？是臉書員工守則，還是貫徹中共黨的意志，或者他們全是間諜、小粉紅？我認為無法以某些臉書員工「可能」是中國人，就「有罪推定」他們一定會怎麼做。

第四點、您會被「盯上」，那自是因爲您是”KOL”，Key Opinion Leader （意見領袖），所以您一PO文立刻引起各方關注。如果是向我這種”Nobody”（無名小卒），便不會有人理會我。

第五點、您在文末提出「台灣應有自己的社群平台」，容我說一句，這和美國前總統川普一樣，有些動了氣了。川普是個有錢人，他被推特、臉書等社群平台「開除」；還可以自創新拚牌社群”Truth Social”，然使用者數等各項指標均未能和已高度開發的大型社群難以比擬，主要是它的侷限性太高，難以發展。我不是說台灣人做不出相同，甚至超越各平台的新社群，但也得看局勢。

去年曾爆紅的”Clubhouse” APP，願景是帶動「聲音經濟」，但從它開放非iOS系統、廢除邀請制後，話題性已幾乎消滅了，這正是可以參考的一個案例。

最後一點，其實像您這樣的大學者，有意見或論點只要直接投書媒體就會被刊出、報導了，也許可以稍微跳脫臉書的束縛。以筆者這種小人物而言，我根本連臉書帳號都沒有（曾使用約7年，已刪除帳號約2年），自然也就不會有那些紛擾了。

（語文工作者）

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