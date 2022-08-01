自由廣場》臉書不給我臉

◎ 李筱峰

我是Face Book用戶，華文翻譯叫「臉書」，有人以台語文譯成「面冊」。近年來，臉書常常打我臉，面冊常常不給我面子！

這一、兩年內我被臉書封鎖了七、八次，最長的一次封鎖三十天，最近一次封鎖六天。每次封鎖的理由，都說我「散佈仇恨言論」。

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我向來崇尚慈悲、人道、自由、人權，「不應有恨」，卻被臉書的審查人扣上「仇恨」標籤，每次看到這種標籤，我都百思不解，我到底哪句話有仇恨？

拿最近被封鎖六天的貼文來看，我回應柯文哲不認為共機擾台的言論，柯說，「擾台的定義很難說，好膽就把他打下來！」我貼文質問並解釋說：

「柯P說『擾台』定義不清。我告訴你：就像是有人在我家窗外窺伺，讓我備感威脅！什麼？你叫我好膽出去揍他一頓！你怎麼不叫他遠離別窺伺？」

貼文發出約二十分鐘後，臉書審查人立刻通知我因「散佈仇恨言論」，已刪除我的貼文，並封鎖我臉書六天。我提出異議，約兩分鐘後，我的異議遭駁回，封鎖定讞。六天解封後，還通知我的貼文「將會移至動態消息較低的位置」。

我想起戒嚴時代，一些提倡民主自由人權法治的文章、書籍，動輒就被扣上「歪曲事實，淆亂視聽，挑撥政府與人民感情，影響民心士氣，危害社會治安」的帽子而查禁，那些查禁理由漫無標準可言。今天台灣已經民主化，成為自由國家，Freedom House評比台灣的自由度九十四分，政府已沒有權力可以用天馬行空的理由查禁人民言論。然而，美國老闆經營的臉書，卻隨時以天馬行空的「仇恨」帽子封鎖用戶。

原來，臉書大量聘用中國人擔任臉書中文審查人。中國自由度只有九分，臉書不能在中國國內使用，臉書的審查人卻對使用臉書的台灣人言論特別敏感，許多獨派的臉書經常以「仇恨言論」為由遭禁。

而真正仇恨言論見諸統派的臉書，卻可暢所欲言。例如日本安倍前首相過世，統派的臉書竟出現慶賀的貼文，隔海與仇日的中國人唱和，就是不會被封鎖；再例如，某仇日媚共政客，故意貶抑八田與一，說烏山頭水庫的基礎源自清代周鍾瑄。前後差兩百多年，規模、工程、影響，天淵之別，他竟能瞎掰，還借此挑撥日台關係，辱罵本土學者...。這種貼文反而不會被認為散佈仇恨言論。

看來台灣應有自己的社群平台！

（作者為台北教育大學名譽教授）

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