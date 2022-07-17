自由開講》不容忽視的中國停貸潮

康駿銘

中國河南村鎮銀行爆雷引發的存戶維權運動仍然持續，地方政府先以控制「健康碼」，以「防疫」為借口阻步存戶聚集失敗後，開始派出身穿白衣人毆打存戶，不少人被打到頭破血流，甚至包括老人和孕婦，但警察卻全程袖手旁觀，完全就是2019年香港元朗事件一模一樣的手法。除了一邊以暴力脅迫血本無歸的存戶放棄自身權益；另一邊也提出銀行根本無從支付的「墊付五萬元」來哄騙存戶簽字放棄追討，不但展示中國人「解決問題」的邏輯如何野蠻、政府的貪腐有多嚴重，還反映中國的經濟已經出現問題。

近日（10日）在中國河南省鄭州的中國人民銀行大樓外，示威者舉著布條抗議銀行凍結存款。（路透）

村鎮銀行的爆雷很可能只是「支爆」（中國經濟泡沫爆破）的序幕。在中國以經濟數字為本的經濟政策下，加上中國貪腐問題嚴重、監管失效，房地產成為了最容易灌水及官商勾結謀取利益的項目。房企透過高槓桿、高周轉借貸，蓋出了大量的建築項目，大量的熱錢盲目衝進市場，房價猛漲，假造了繁榮都市景象及亮麗經濟數字，帶動了相關產業的發展，但卻造成供應過剩的問題。而習近平為了壓抑房價，提出「房子是用來住，不是用來炒的」，結果在矯枉過正的打房政策之下，大量房企倒閉、倒債，重挫了房市、也引發銀行呆帳的連鎖反應，政府後來不得不放寬限制，甚至還創出所謂約談「惡意不買房」富戶的荒謬政策。但中國鐵腕防疫政策、人權問題、親俄態度等的政治問題，以及經營成本的持續上升，令不少資者撤離中國，失業率飆升，房地產無人問津，令本來就已經不低的空置率再創新高，資金鏈開始斷裂，恆大為首的爛尾樓現象持續擴大，忍無可忍的苦主開始集體拒繳房貸，形成了「停貸潮」，即將衝擊銀行體系，甚至連四大國有銀行都特意澄清呆帳風險「可控可防」，反而造成了更大的恐慌。房地產問題的雪球越滾越大，很可能成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

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隨著中國經濟問題日益嚴重，加上通膨壓力、內需疲弱，恐怕將會拖累全球經濟。而當中國銀行體系信心危機走上崩潰時，銀行存戶維權、停貸潮、擠兌等將隨時遍地開花，甚至可能引發進一步的抗爭行動，可以預期只會出現更多血腥、殘暴的鎮壓及搜刮民脂民膏、大量印鈔等的中國式應對措施，令問題更為嚴重。屆時也將成為了習近平會否為了轉移政治及經濟雙風暴，決定下令攻打台灣的關鍵時刻。

（台灣基進國際部專員）

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