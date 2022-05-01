自由開講》關於放寬港澳來台定居，陸委會沒說清楚的事

林威皓

4 月 21 日，陸委會釋出修正〈香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法〉，並擬由內政部在 5 月 1 日公告。放寬定居消息傳開後，許多民眾表達憂慮和反彈，在幾位立委希望陸委會先行蒐集意見，加強社會和國會溝通、取得共識再行推進後，陸委會在 4 月 30 宣布會暫緩放寬。

近日陸委會表示，有關「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」修正建議，會持續進一步溝通，化解疑慮。（資料照）

放寬究竟調整了什麼？

現行規範港澳人士必須「在台就學、畢業後居留工作連續 5 年」後才可申請定居。而陸委會本次的修法主軸，主要調降了兩項在台定居、取得身分證的門檻：

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一、不必在台就學，連續工作居留 5 年、每年在台居住 183 天以上、薪資達一定水準，即可申請定居。

二、在台就讀博士、碩士畢業（含 EMBA 等在職專班）可折抵工作居留 1 至 2 年。

國安疑慮在哪裡？

陸委會說明為避免中共滲透，新制已設定「5 年觀察期」和「國安審查機制」，然而，陸委會所謂「5 年觀察期」並非自「表達申請定居意願」起算，而是在港澳人士在台的 5 年期間進行「觀察」，這樣的觀察又應如何為之？規範放寬後台灣的調查能量足不足夠？若有心人士意圖危害台灣國家安全，花費 5 年的時間，甚至來台就讀博班碩班再打折的 3 年、4 年，從校園開始，划不划算？

鎖定專業人才真補洞？

依據陸委會的說法，放寬港澳專業人才來台定居規範的理由，除了配合〈外國專業人才延攬及僱用法〉進行配套修法外，也考量台灣的少子化危機、就業人口斷層，因此鎖定「台灣欠缺的專業人才」，此相關工作項目包括移民服務、律師專利師、醫療保健、環境保護、獸醫師等 14 項，更讓不少民眾反應恐衝擊本國就業資源，也才有林靜儀委員在質詢時提到「台灣缺不缺環保工作者和律師」的質疑。

完善配套和溝通，不應倉促上路

對於〈港澳許可辦法〉的修正，本不是陸委會一個單位可以獨斷獨行的，國安審查機制有沒有和內政部、國安局事前溝通？專業人才的攬才納才是否和勞動部、國發會先行研議？這些是陸委會在修法前應該進行的先期作業，而非拋出放寬規範的風向球後，再端出無法說服社會和國會的說帖，徒增反彈與質疑。

民進黨政府對於近年香港情勢變化，一直持以反滲透、實質援港的立場，陸委會在放寬門檻之前，有責任清楚說明審查機制及配套措施，讓對於接納港澳移民的台灣社會做好準備。移民從來不是單純的法規程序問題，核心在於在地社群的需求、感受、是否願意承擔共享的價值及權利義務，尤以我們無法忽略香港議題在台灣社會的特殊性，勢必應該謹慎加強溝通、完善配套，不宜倉促為之。

而對於此次風波，立法委員作為中央層級民意代表，回應社會擔憂、與相關部門妥善溝通，產出更完善的配套措施及說明方案，本是其職責所在，並不需以此來質疑執政黨對援助港人的態度和決心。面對受到中國實質控制的香港，我們都不捨港人的處境和抗爭的艱難，但在情緒滿溢的用字遣詞前，彼此都應留住一條捍衛台灣國家安全和主體意識的理智線。

（政治工作者）

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