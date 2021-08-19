自由開講》從香港看看中國的殺子文化

康駿銘

中國在香港強行殖入港版國安法，可說是香港落入中國全面極權統治的分水嶺，《蘋果日報》遭受極權的鐵槌摧毀，各個親民主的政治組織、民間團體、機構等都成為了中共的打壓目標，被跟蹤、監視、濫捕，甚至收到死亡恐嚇的案例頻傳，全城陷入恐慌之中。近日，從老牌的教協，到新起的民陣、612基金，甚至連大學學生會、粉絲專頁等等相繼解散或停止運作，國安法令香港人去樓空，親中人士眼中的「亂港份子」消失後，真的有歌舞昇平、繁榮穩定了嗎？

在中國的殺子文化全面入侵之下，現在的香港，年輕就是原罪。所謂的「殺子文化」，有人認為是儒家思想的延伸，認為經驗似乎比起知識與專業更受尊重，也導致長輩的話有如聖諭一樣的存在，但在香港的情況並非如此。香港百多年來受西方教育薰陶，大多數家庭並不受限於這種思維，但卻因為出於當權者對中國的奉承，把中國政治凌駕一齊的風氣帶到香港，才引致了大量年輕人被捕、被殘酷對待的情況，年輕人必須「聽話」，才能獲得向上流動的機會；反之，則被定義成「叛亂份子」，只有身陷囹圄的份。在反送中革命之後，香港的年輕人更天然地被貼上「叛亂份子」的標籤，正常的家長，當然不可能讓下一代在這個環境長大，移民變成唯一出路。

請繼續往下閱讀...

殺子文化在中共的統治之下可謂發揮的淋漓盡致，為了把香港人洗腦新一代成為中國人、紅衛兵、小粉紅，讓極權政體能繼續掌權，教育界自然是首當其衝。香港多年前已開始推行所謂「普教中」及「母語教學」政策，要以普通話取代廣東話及英語，用中國改寫好的教材來學習，而且香港不少學校的校董會或校長早已由親中人士把持，中國出生的學生也越來越多，香港北區接近中國邊境的學校更有不少學生是每天港、中兩邊走的跨境學生，學校面臨中國化，對學生參與民主運動也諸多阻撓、甚至打壓校內的民主聲音。香港曾經擁有遼闊國際觀、受現代文明教育的年輕人越來越少，取而代之的是中國製造出來的小粉紅，香港的淪陷在這種殺子文化之下是必然的事。

殺子文化在中共的統治之下可謂發揮的淋漓盡致，為了把香港人洗腦新一代成為中國人、紅衛兵、小粉紅，讓極權政體能繼續掌權，教育界自然是首當其衝。（彭博）

年輕人是國家的棟樑，儘管執政黨對青年政策相當用心，但威權殘留下來的殺子文化仍然需要時間才能去除，大部份的權力及財富仍掌握在老一代的手上，貧富差距懸殊，房價、物價超出薪資的漲幅，育兒成本高昂讓台灣繼續成為全球生育率最低的國家，恐怕將影響我們的未來，是我們必須好好思考的問題。

（台灣基進宜蘭黨部辦公室主任）

《自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法