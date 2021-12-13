自由開講》香港的「戰狼化」反映中國正在全面轉守為攻

康駿銘

近日美國《華爾街日報》發表了一篇香港相關的社論，內容提到即將在12月19日舉行的香港立法會選舉是場「騙局」，顯示中國正在摧毀對香港自治的保證，並稱抵制或投白票是港人作政治表態的最後方法。然而，香港的政制及內地事務局局長曾國衛隨即致函《華爾街日報》，「警告」該報不論是在香港或海外或任何國籍，煽動不投票或投廢票都有可能觸犯港版《國安法》，將保留採取必要行動的權利。然而，香港保安局局長鄧炳強亦在早前以同樣「理由」點名指責流亡海外的前立法會議員許智峯觸法，甚至警告香港市民不得轉載相關內容，否則需承擔法律責任。

近日美國《華爾街日報》發表了一篇香港相關的社論，內容提到即將在12月19日舉行的香港立法會選舉是場「騙局」，顯示中國正在摧毀對香港自治的保證，並稱抵制或投白票是港人作政治表態的最後方法。（路透社）

香港高官發函以以一條字面上「適用於全世界」的本地法律來「警告」外國的傳媒，是再一次向國際印證香港的法治已蕩然無存。而且態度可謂囂張跋扈，與中國外交官的戰狼辭令同出一轍，完全無視外交上的禮節與國際上的慣例和秩序，反映香港的統治階層已經進一步與中國同化，也代表中國在反民主、反西方的方向上正在轉守為攻，將中國國民黨常用的那套潑髒水的烏賊戰擴大至國際層面，激起全世界的對立與互相仇恨。

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而中國在面對西方就人權、自由及民主的指責，也不再以「譴責外國干涉中國內政」了事，反而是四出借由潛伏世界各地的海量中國網軍，以斷章取義的片面方式借著如 Black Lives Matter 或其他涉及種族歧視、歷史上的殖民制度或奴隸制等來反指控西方「偽善」，輸出「民主不是好東西」的概念，企圖將普世價值偷換成「中國式的價值」。而在牆內的網路世界，中國也同樣在轉守為攻，例如過往對六四的避而不談，已漸漸變成竄改歷史，抹黑和平抗議的學生是暴徒，企圖將血腥鎮壓合理化。

同樣的情況也在台灣出現，最為明顯的就是馬英九在美國民主峰會前夕配合《中國民主白皮書》對「中國式民主」的說法，指控蔡英文破壞民主價值，不但將加劇社會的撕裂，更是企圖影響民眾對「民主」、「法治」、「自由」的觀念和認知，長遠下去必定會對台灣造成極為深遠的影響。民主與自由得來不易，我們定必要堅決捍衛我們的核心價值。

（台灣基進國際部專員，原籍香港）

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