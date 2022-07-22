自由開講》香港721元朗事件的揭示

康駿銘

香港元朗721恐襲事發第三年，在國安法的陰霾之下，街頭抗爭早已消失，書展再也沒有「敏感書籍」，寒蟬效應甚至擴散至網路上，只能以隱晦的方式繼續表達未忘三年前公然的警黑合作。當年的白衣人成群結隊帶著武器無差別襲擊市民，無辜路人、記者甚至孕婦都被打到頭破血流，但警察局卻關上了大門、報警線路整晚打不通，事後被捕、被關進牢房的卻是這些受襲的人，白衣施襲者繼續大搖大擺地收受中國的利益，享受榮華富貴。香港法治與公義在這天正式覆亡，曾經繁榮的經濟與國際金融中心地位也一同陪葬，香港剩下的只有遇襲者身上及港人心中難以磨滅的瘡疤和傷痛。

當年的白衣人成群結隊帶著武器無差別襲擊市民，無辜路人、記者甚至孕婦都被打到頭破血流，但警察局卻關上了大門、報警線路整晚打不通。（路透）

時至本月，白衣人在警察冷眼旁觀下毆打民眾的事件又再一次重演了，只是受襲者換成了中國河南村鎮銀行維權抗爭的存戶，而這一切當然都是政府在背後所策劃。然而，這種荒謬的事情還發生在「苗栗國」的造橋。苗栗縣政府未有妥善處理的坤輿廢棄物掩埋場設置的爭議，民眾權益無法受到法律與行政程序的保障，竟然需要自組成自救會來抗衡違規業者，儼如生活在落後野蠻的法外之地。昨夜更演變成流血事件，手無寸鐵的自救會成員，甚至連議員、立委在場也照樣受黑衣人襲擊，但作為人民公僕、執法者的警察卻竟然把盾牌朝向民眾，放任自稱「保全」的黑衣人施暴，甚至逃之夭夭。

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這些在三個不同地方的同類事件，共通點就在於「中國」。雖然台灣是民主國家，但苗栗卻不曾經歷政黨輪替，縣政長期由中國國民黨把持。而國共兩黨都有夥同黑道治國的歷史，且黑道對於崇尚暴力、法治觀念薄弱的獨裁者來說，是維護官、商、鄉、黑集團利益最有效的工具，尤其是他們的利益往往是經由剝削民眾權益的非法所得，官商勾結謀取利潤，再由黑道負責「管理」，從多年前的香港元朗「棕地」爭議、中國河南村鎮銀行案，到苗栗掩埋場爭議，手法同出一轍。不過，香港與中國是從上至下的徹底腐敗，民眾並無法以法律途徑瓦解這個互利共生的集團；但台灣經過這次的曝光，在人民及第四權的監督之下，民選中央政府務必妥善處理，這就是民主與極權統治的差異。

（台灣基進國際部專員）

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