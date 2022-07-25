自由開講》鬼門開，幽魂來 直擊殭屍的前世今生

農曆鬼月即將到來，台灣近日也掀起一股「殭屍潮」。法國第四大的凱布朗利博物館（Musee du Quai Branly, Paris）於2018年推出的「亞洲的地獄與幽魂」特展，現正在台南美術館巡迴展覽。其中，最引人矚目的三具殭屍便是亞洲文化中對於死後未知世界的恐懼與想像，進而延伸塑造而成的經典作品。

殭屍，也有屬於它的歷史與傳說！

農曆鬼月即將到來，台灣近日也掀起一股「殭屍潮」。法國第四大的凱布朗利博物館（Musee du Quai Branly, Paris）於2018年推出的「亞洲的地獄與幽魂」特展，現正在台南美術館巡迴展覽。（資料照）

殭屍到底從哪兒冒出來？

二十世紀80至90年代初，可說是香港電影界的殭屍盛世，一部部驚悚又不失幽默的殭屍電影，如：《殭屍先生》、《一眉道人》、《殭屍家族》等，身穿清代官員服飾的一具具殭屍，面部腐朽，雙腿併攏，兩手平伸，向前跳躍，幾乎是我們最孰悉的殭屍形象。

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然而，現今的殭屍形象是明、清文人筆下描繪出來的模樣，與千年前所指的殭屍意義仍有些許不同。致力於漁夫口述史及民間妖怪故事採集的文化研究者盛文強甫出版新書《逐妖書：殭屍、海怪、虎外婆……怪奇玄幻的百妖物語》中提到《史記，淮南衡山列傳》曾描述「僵屍千里，流血頃畝」，《水經注》也寫道：「僵屍倚窟，枯骨尚全，唯無膚髮而已，當是數百年遺骸矣。」史書中提到殭屍的本意僅指死屍。

另外，《山海經》、《詩經》、《子不語》等古籍記載的「刑天」、「貳負之臣」、「旱魃」等死而不僵的古屍，據《永樂大典》：「古人立屍之意甚高，祭祀而立屍。」這些古屍大多基於上古祭祀儀式的一部分，用以追憶祖先，威嚇仇敵或懲罰叛逆。這些神話傳說殘篇經過千百年歷史的轉變重組，又產生了新的形象，一代一代地流傳，成為今天熟知的「殭屍」樣貌。

殭屍精和骷髏精，清代桃花塢年畫。（時報出版提供）

無法彎曲的膝蓋 殭屍不能說的祕密

說到殭屍，最直接的印象就是只能雙腳併攏，一步一步跳躍著前進。殭屍既然是已死之身，筋脈自然不通，所以稱其為「殭」，有僵硬、僵直的意思，其膝蓋不能彎折，所有和屈膝有關的動作都做不了，更無法像人一樣走路或任意轉彎。如果遇到殭屍，知道要怎麼自保嗎？最好的辦法就是拐彎跑，或者爬到樹上躲避。

殭屍無法屈膝的形象傳到了清朝，間接成為清末官員對外國使節的一場誤會。清朝來華的洋人外貌與東方人有所差距，被戲稱為「番鬼」。乾隆五十八年（一九七三年）英國馬戛爾尼使團來華，希望與大清政府通商，覲見皇帝時卻不願行跪拜禮。清朝大臣們認為這些洋人並非不願向皇帝下跪，而是他們的膝蓋不能彎曲，與當時流傳的殭屍故事如出一轍，坐實坊間流傳的猜測。這些傳聞甚至漸漸變成一種清人對洋人的認知。

鴉片戰爭爆發期間，林則徐曾上書道光皇帝，提出克敵制勝的祕訣，他認為如果洋人上岸，由於其全身裹纏，腰腿僵硬，一跌倒便不能起身，不但一個清朝士兵就可制伏多名敵軍，甚至是一般平民百姓也有能力對敵人造成傷亡。

十九世紀中葉《倫敦新聞畫報》裡，有幅畫像是中國人筆下的英國佬形象，完全是怪物造型，長著鳥嘴，渾身毛髮，嘴裡會噴水，而且沒有膝蓋，腿是全直的，和林則徐奏摺中描述的「渾身裹纏」說法一致。由此可見，清末的人們一度將英國人視為殭屍一樣的怪物，這也是歷代殭屍故事的延續，只是這樣的延續多少影響清末的局勢，落入輕敵、不可復收的亡國之痛。

殭屍觀月圖，溥心畬作。（時報出版提供）

進入妖怪博物館 重現童年幻想世界

無論是《山海經》、《聊齋誌異》等經典古籍流傳下來的故事，或者民間口耳相傳的鬼怪傳說，例如臺灣民間傳說在山林間惡作劇的「魔神仔」，又或者是動漫作品中日本傳說的「八岐大蛇」，許多鬼怪妖物的誕生其實是為了寓意某些特定的歷史事件，並帶有警世提醒的作用。

我們的童年聽著各種千奇百怪的妖怪故事長大，《逐妖書》是一本關於中國古代傳說軼事的集結，蒐羅各式妖怪與其習性，還有蒐羅自古墓壁畫、敦煌經卷、刻本插圖、桃花塢年畫乃至國外書籍插圖等百餘幅圖像作為佐證，為我們還原妖怪世界的一角。

盛文強認為蒐羅久遠的妖怪軼事，類似於一種拼圖遊戲，在殘損的碎片中，復原整體的形貌。妖怪的世界自成體系，是對日常的超越，又是對日常的諷喻。《逐妖書》令遙遠奇異的古代世界與今日的生活有了勾連，也有了對照，是我們認識傳統，定義傳統的一個嶄新方式。

書名：逐妖書：殭屍、海怪、虎外婆……怪奇玄幻的百妖物語



作者：盛文強



出版日期：2022年7月22日

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