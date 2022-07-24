自由開講》蔣萬安以蔣家後人而感到驕傲！？

陳慶坤

立委蔣萬安正式代表國民黨參選台北市長，但其蔣家後代身分經常引來討論，恐成選舉包袱。蔣強調，「這是我的資產，我以身為蔣家後人感到驕傲」；兩位蔣總統對中華民國與這片土地的貢獻不容抹滅？蔣經國的十大建設，當時拍板定案的護國神山台積電，大家都有目共睹？

國民黨籍台北市長參選人蔣萬安。（資料照）

將獨裁者的繼承人蔣經國定義為「改革者」，在台灣「蔣經國神話」始終揮之不去。政治評論家余杰7月剛剛出版《偽裝的改革者：破解鄧小平和蔣經國神話》，真是一針見血剖析鄧小平和蔣經國神話的本質。其次該書令我感到興趣的是，黃澎孝推薦序〈蔣經國的真心與假面〉，活生生地將蔣經國從神壇上翻滾下來。

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黃澎孝推薦〈序〉稱，當我讀到蔣經國贛南時期的日記，赫然發現，正當我父親在蔣經國感召下，為抗戰救國，而在一個又一個人間煉獄般的戰場上廝殺時，蔣經國卻在贛南正和一個名叫章亞若的妙齡寡婦熱戀廝混；收藏在美國史丹佛大學胡佛研究中心，公開的蔣經國日記，其中1942年8月9日到20日，這兩個星期的日記被撕毀了，一度讓蔣經國迷戀不已，憐愛逾恆的「章亞若」這三個字，從此再也不曾出現在蔣經國的日記中了。

這應當是真實活在人間的蔣經國。然這段畸戀也終在1975年蔣介石逝世後，蔣經國在黨國體制下，成為黨政軍大權高度集中的威權統治者而逐漸湮滅，而成為道聽塗說、稗官野史的趣談。

只是，在台灣「蔣經國神話」為何會一直有效，當然與蔣經國1978年當選總統後，成為黨政軍大權高度集中的威權統治者有關。若是說蔣介石帶著亡國敗逃的心態倉皇來到台灣，那麼蔣經國就是繼承其父鞏固在台灣控制權的元兇。因此，蔣經國強化建構黨國體制，「黨對軍隊的控制」、「救國團組織滲透校園」、「統整強化特務組織」三個主要面向。在壓制民主的政治案件犖犖大者，以1979年余登發案、1987年蔡有全、許曹德案、1979年的美麗島事件、1980林宅血案、1981年陳文成事件、1984年江南案等等，無不恐怖震懾台灣人的心靈，其中以美麗島事件規模最大、牽連最廣。

因此，當國民黨台北市長參選人蔣萬安強調，「這是我的資產，我以身為蔣家後人感到驕傲」時，真的為他的「心態」而感到膽顫心驚？蔣萬安也稱為台北市政擘劃更好、更具體的願景，帶領北市站上國際都會行列，然這種言不由衷的話，不是對台灣有「真摯的使命感」而參選，而是因為那些「戰鬥藍」紅統亟欲復辟黨國體制，而推出「亡國遺族」的奮力一搏。

蔣經國晚年名言:「蔣家後代不能，也不會有人從政」。蔣經國不但在《時代周刊》專訪有說，蔣家不會接任總統，更在國民大會宣示後代「不能也不會」從政。「鳥之將死，其鳴也哀；人之將死，其言也善」，蔣經國有感於黨國對台灣人的殘酷不仁趕盡殺絕，告誡後代不要參政，實是良心之言，蔣家的後代從蔣孝武、蔣孝勇、蔣友松、蔣友柏都沒有從政。為何身分不明的蔣萬安「雖千萬人吾往矣」的魄力？唯一的可能就是受到這些逐漸日薄山西的狐群狗黨的煽惑吧？

為此，蔣萬安在2016年首度參選立委就解答，蔣經國「沒說過這話」？欺騙台灣人可能是蔣家的傳統，他會以蔣家後人而感到驕傲！？

（大學助理教授）

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