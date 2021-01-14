自由開講》「蔣」要面對的問題

蕭嘉弘

國民黨立委蔣萬安已提出「戒嚴時期政治犯身家財產、土地被沒收充公的要返還」，還擴大適用罪名，深藍家族背景的他，動作之大，引起不少討論，包括明顯是政治動作，利用受難政治犯家屬的傷痛「洗白」，為自己明年的台北市長大位佈局，只是「提籃子假燒金」，餘波盪漾。

國民黨立委蔣萬安。（資料照）

將不當沒收充公的財產歸還所有人或其後代家屬，只算「物歸原主」，是最基本的財產權回復，是因為國民黨不虛心認錯、這幾十年來都不做，並不是什麼多大的恩澤。藍營評論家唐湘龍就曾說過，上屆蔣萬安不選台北市長，是因為促轉條例過了，味道不對了，蔣有自知之明。此時，利用和支持促轉會，是幫蔣的政治生涯更上層樓「除路障」，最快又省力的方法。

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但他的曾祖父蔣介石和祖父蔣經國的遺體，至今每天在慈湖享受國軍儀隊高規格的致敬和守護，首都，也就是他可能參選的台北市市中心，蔣介石銅像一樣在紀念堂內睥睨著善良台灣人民，儀隊天天致敬也是數十年如一日的基本配備，比「民主先生」李前總統規格高上數倍。蔣萬安以為現在可迴避，將來選戰期間也會被質問，關於蔣家父子遺體長年不入葬，和首都「蔣介石紀念堂」的問題，終需面對民意的放大鏡檢驗；是有心面對、解決，還是「打假球」？才是所有「蔣家」都要面對的問題。

民進黨也不要「龜笑鱉無尾」，全面執政第五年，轉型正義的根本問題都沒法處理好，只想當「政治提款機」，同樣會被看破手腳。

（台北市民）

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