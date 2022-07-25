自由開講》台東真的需要換人來建設

台東縣長饒慶鈴。（資料照）

筆代劍

一個城市要進步，需要的是有魄力、有願景、有執行力的掌舵者。如果做不到這樣的人，那至少，也該是要能延續前一個人所留下來的政策，好好執行下去，最糟糕的，則是不僅不能延續，還推翻好政策，發現情況不對，才來怪東怪西，甚至是怪人民，就像是現在的台東饒縣長，這也是台東縣停滯不前最重要的因素。

不過會有這樣的情形，其實也不意外，畢竟從饒縣長在2018年競選開始，就是打著恐嚇牌，只要民進黨執政，經濟就會不好、農產就會賣不出去等負面選舉，對於規劃縣政藍圖的能力，除了打著延續黃健庭的施政，並沒有提出太多突出的政見。

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而遺憾的是，在饒慶鈴得到選民的支持後，真的沒有啟後就算了，她連承先這件事情似乎也沒做好，其中民眾所企盼的活水湖開放這件事情上，饒縣長更是一直擺爛到現在，呈現禁止狀態，甚至被劉櫂豪和地方民眾抨擊之後，更將責任推給中央，和民眾，否則怎麼會說出，台東縣活水湖在縣府管理之前，以往每年都有溺水事件這樣的話。

這樣的解決方式，完全就是用鴕鳥心態在管理縣政，試問北部的衝浪勝地沙珠灣、烏石漁港、福隆海水浴場，哪一個沒有發生事故過？這些地方有禁止玩水嗎？這跟因噎廢食，有什麼不同？

反觀劉櫂豪，在以前選舉時，面對國民黨鋪天蓋地的恐嚇，不僅沒有惡言回擊，反而積極找來中央協助，一起把釋迦賣到日本，將台東優質的農產努力推廣到全世界；在那段時間更提出「社區照護、共生家園」、「文化立縣」、「南島園區」等願景政策。

雖然在當時沒有受到選民的青睞，但在這四年來，櫂豪還是不負選民的託付，為地方爭取到許多建設經費，不管是改善交通、醫療環境，都一樣一樣在推動，照顧地方鄉親的需求，這也才是一個政治人物應該有的態度。

所以在2022這場選舉，希望台東的好朋友，真的要仔細慎選，我們要的，到底是一個故步自封，甚至讓台東繼續後退的縣長，還是要選一個，能夠規劃願景，建設台東新未來的新縣長。

（法律研究所學生）

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