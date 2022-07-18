自由開講》屬於國民黨完全沒有錯誤的能源政策究竟是什麼？

李圓恩

隨著氣候變遷導致今年的夏天屢創高溫，電力的問題一在地成為人民目光的焦點。近期「馬英九批政府能源政策錯誤 民進黨：剩重啟核四可宣傳」的相關新聞，更是令筆者有感。

「馬前總統16日上午出席2022民間能源會議時批評，民進黨能源政策錯誤，2025年非核家園跳票。他認為，歐盟認定核能是綠能，台灣也應該跟進。」光這短短兩句的敘述，就有許多可探究之處。首先，國民黨長期執政，從1949年至2000年都是主要執政黨，超過五十年的時間，到底提出過怎樣的能源政策？而馬前總統更是執政八年，由2008 年 – 2016 年 ，同樣地，馬前總統又提出了怎樣的能源政策？甚至國民黨目前仍是中華民國最大在野黨及立法院第二大黨，擁有這樣的地位和權力，本就可以就能源政策提出規劃、監督和影響執政黨的力道，但是國民黨在這段時間到底又做了些什麼？如果目前執政黨的能源政策錯誤，難道和在野黨的監督不力，以前在之前那麼長時間的怠惰不為、缺乏遠見無所關涉？

請繼續往下閱讀...

前總統馬英九。（資料照）

而由執政黨能源政策錯誤，直接推導至2025年非核家園跳票，這樣去脈絡的結論，背後又究竟有何意圖？是想要再次可以引進核能，做起可從中獲取大量利益，卻是陷台灣人民未來及環境於不復境地的「軍工複合體」」生意？那麼1982年5月啟用的蘭嶼貯存場，又是否有徵詢及尊重當地居民的同意？是否不算錯誤的能源政策？若要論能源政策錯誤，是否該從歷史的源頭一條一條來把帳算清楚？為何長期執政的國民黨，沒有高瞻遠矚的規劃、為何把台灣的天然能源耗盡用盡、把台灣的環境用臭用爛......然後回頭來說，「你們這樣做不對，聽我的才對？」這不是一種事後諸葛，威權遺緒以及把所有責任都卸除的不負責嗎？

而「歐盟認定核能是綠能，台灣也應該跟進。」這句話更是大有問題。首先先不論歐盟做出核能是綠能的結論，是否受到相關利益團體將核能漂綠的游說所影響。但是為什麼歐盟認定核能是綠能，台灣就應該跟進？難道不需要考量台灣整體的環境、需求、未來的規劃、人民的意願等因素再來做決定嗎？這不是一種專制和霸道嗎？而若是要以這樣的模式來造句，台灣要跟進的面向不啻太多？又為何要以跟進核電為優先？又為何不是以鼓吹跟進讓人民享有480天育嬰假、兩性共同育兒的友善環境、擁抱「孩童優先」價值、低廉的托育費用等完善福利的瑞典相關政策，來因應台灣目前全球第一、同為國防安全問題的少子化困境？

台灣何時能擺脫看似有所差異，其實互為表裡的兩大黨相互指責、互推責任的內耗戲碼，台灣何時就能擁有更有希望的未來。也衷心期盼馬前總統擇日可再細細為我們說明，國民黨完全都沒有錯誤的能源政策究竟是什麼？以解小民這一向的困惑和不解。萬分感謝。

（親子共學中區暖暖蛇共學教育中心）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法