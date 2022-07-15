自由開講》請問侯友宜新北市民是幾等公民？

◎陳宜農

民進黨徵召林佳龍參選新北市長，侯友宜第一反應直呼「新北市民不是二等公民」云云，引起不少討論。若從防疫這二年多以來觀之，侯市長的表現是否符合一等城市治理？試觀侯的表現。

新北市長侯友宜。（資料照）

其一、空話大話連篇：

防疫初期，侯友宜屢提方艙醫院（仿效中國，被質疑要蓋哪裡？）、封城演練（看似有魄力，卻造成恐慌搶購物資）、要在家戴口罩（被當笑話）、倡言普篩（被批不懂裝懂，不顧醫療人力）……等等，口口聲聲超前部署，結果是疫情爆發後，新北不但缺乏檢疫所，還要將確診者分送各地安置，叫新北市民情何以堪？

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再看，新北的防疫包至今也陽春得可憐，而且有些人解隔離還拿不到呢！奇怪的是，這些空話、大話還蹭了不少聲量與民調支持度。難怪柯p曾言，民調可以用買的啦！

其二、心口不一真愛演：

檢視恩恩案，案件剛開始，侯市長回議員：「要資料就給他嘛……」不悅與官僚式的回答，讓人不解，後來是切香腸式的給予，消防局還費心「搬戲」給恩爸看，真讓人傻眼。難怪會引發全台網友怒火，除灌爆新北消防局臉書外，連Google Map地標名稱也被改成「新北市政府消防局演員訓練班」。

其實，這原本是很單純的案件，坦承面對不幸，提供完整資料、檢討缺失，懲處失職人員，給家屬合理交代，有這麼難嗎？最讓人不解的是放任網軍攻擊恩爸，侯未出面制止。如果侯心中有百姓，把新北市民當一等市民，會如此嗎？持平而論，這與侯市長平時口口聲好好為國家做事，服務民眾形象，形成極大的反差。

筆者不願去論斷新北市民是幾等公民，但我要說，侯的表現與一個優質父母官，真的差很遠！

（退休教師）

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