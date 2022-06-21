自由開講》沒有土地，哪有文學：台灣男子葉石濤

黃大益

文學紀錄片《台灣男子葉石濤》近日上映，詳實紀錄本土作家葉石濤先生的作品與人生，是台灣電影難得的文學紀錄片。

（圖片來源：台灣男子葉石濤官方臉書）

關心台灣文學發展的朋友都知道，葉老所著之《台灣文學史綱》，為首部台灣作家撰寫的台灣文學史，以台灣自主性為核心為本土文學溯源爬梳；於戒嚴時期下能建構出台灣文學史之論述，自然有其不可抹滅的歷史意義與價值。然而，多年後的今天《台灣男子葉石濤》上映，除了以電影形式拉近大眾與文學間的距離，這部電影還有以下值得關注的特色：

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首先，是葉石濤先生對台灣文壇的貢獻。葉老歷經日本統治與國民黨政府撤退來台，在國家語言政策與白色恐怖的影響下，雖致使創作斷裂，卻仍筆耕不輟；此外，葉老在歷史洪流和政權更替之間，替台灣文學的發展畫出標的輪廓；更是以作家身分提倡台灣主體意識的先驅，為後世台灣文學研究的典範。

其次，此紀錄片邀集多位不同領域的藝術家來詮釋葉老的文學作品。舞台劇表演《葫蘆巷春夢》，舞蹈劇場舞出《紅鞋子》、《牆》和《西拉雅末裔潘銀花》；並由動畫詮釋《有菩提樹的風景》和《舊城—老人》；以及以落語呈現《群雞之王》，攝影家林柏樑拍攝《葉石濤肖像》等，展現文學跨域的多元可能。

《台灣男子葉石濤》劇照，圖為藝術家吳識鴻製作的藝術動畫。（圖片來源：台灣男子葉石濤官方臉書）

最後，也是此紀錄片最大的意義，即提供關心台灣文學的後生晚輩，思索土地過去及未來的機會。「沒有土地，哪有文學」，自2019年以來，公部門陸續完成文化基本法、國家語言發展法的立法工程，使文化發展回到本土軌跡之上，以台灣主體意識的視角，滋養更多藝術工作者的創作，孕育更豐富的台灣文化。如同葉石濤一生縱使歷經不同政權交替、用不同語言創作，其初心仍為這塊土地作傳、為人民的集體情感與境遇發聲，實為從土地生長、耕耘的文學。

（前桃園市政府青年諮詢委員）

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