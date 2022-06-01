自由開講》由國務機要費「除罪化」談起

陳逸南

依5月31日媒體報導，立法院院會昨（30日）完成國務機要費除罪化修法。民進黨團總召柯建銘強調，國務機要費和特別費一樣，都是歷史共業，轉型正義的一環，這是法律公平性、憲法平等權的原則。特別費11年前已除罪化，前總統馬英九也因此受惠，不應獨漏阿扁，國民黨大費周章地抗爭根本是政治操作。

民進黨團總召柯建銘（中）強調，國務機要費和特別費一樣，都是歷史共業，轉型正義的一環，這是法律公平性、憲法平等權的原則。（資料照）

依2017年5月出版《罵讚台灣人與事》第134頁記載，有關司法機關不公平對待陳水扁，出現了「沒有在法律面前人人平等」之情形，作者指出，陳水扁最早是因總統特別費（按即國務機要費）案被起訴，隨後立即被戴上手銬。但馬英九也因首長特別費案被起訴，司法機關為什麼沒有按照同等原則，給馬英九戴上手銬？這本身就是司法雙重標準！

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前述陳水扁國務機要費案與馬英九市長特別費案之差別待遇，明顯違反憲法第7條「平等權」之規定，亦不合乎聯合國《公民和政治權利國際公約》第14條第1項「所有的人在法庭和裁判所前一律平等」之規定，值得探究。

依資料顯示，國務機要費與進行機密外交有關，例如在李前總統時代就有「當陽、奉天」專案等，換言之，國務機要費問題是國民黨威權統治時代留下來的產物，此項嚴重的制度弊端，應該從制度層面進行改革，才是正道。

立法院修正會計法第99條之一，為了解決國務機要費歷史共業問題，比照2011年除罪化的特別費，不追究其行政及民事責任，如涉刑事責任不罰。如此體現了小英政府「面對問題，解決問題」施政方針，順應民意，值得肯定與支持。

平心而論，本著「解鈴需要繫鈴人」理念，源自國民黨統治時代的國務機要費問題，大家共同來尋求國務機要費除罪化，是理所當然的事，國民黨人士沒有反對的理由，那能將「國務機要費除罪化」汙名為「貪汙除罪化」呢？

（仲裁人）

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