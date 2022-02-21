自由開講》給健保部分負擔調整案 比個讚

謝景祥

健保部分負擔調整方案的內容已披露了好幾天，各界反應絕大多數都表示支持，尤其是醫界幾乎沒什麼批評反對的意見，從實務面來看，這次調整案的確是歷次調整中最佳版本。

部分負擔是健保引導民眾正確就醫，抑制浪費公共資源的重要機制，因此在一代健保的第 33 條和現在二代健保的第 43 條都明白宣示，門、急診須自負20%費用，未經轉診逕赴地區、區域或醫學中心，需自負 30%、40%及 50%的費用，這是產官學一致的共識。

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健保部分負擔調整方案的內容已披露了好幾天，各界反應絕大多數都表示支持，尤其是醫界幾乎沒什麼批評反對的意見，從實務面來看，這次調整案的確是歷次調整中最佳版本。（資料照）

可惜為了選舉而倉促開辦上路的健保，只能沿用手上的勞保制度，而勞保本質是照顧勞工的福利政策，根本沒有部份負擔，選舉當前為了討好，就虛應故事自訂了微不足道的部分負擔，成為健保長期被調侃未依法行政的話題，而部分負擔也從未能發揮其制定的功能。

這次的調整案，不止向第 43 條的方向邁進，而且是有推動分級醫療的策略，各項目都依第 43 條的精神，有差別性的自負額。其中最大的亮點是選擇慢性病連續處方箋做標的，不只守住門診需有自負額的法律規定（原來未收），而且明白表示了第二、第三次調劑希望民眾就近在社區完成，針對社區民眾就近能接觸到的藥局、診所、地區醫院，全部免部分負擔（掃除所有可能障礙），而到大醫院都需 100 元的自負額。慢性病連續處方箋是已經確定診斷且治療穩定之病患，開一次處方箋可連續 3 個月依箋取藥，不需再看醫師，這樣的病人主管機關強力主張依分級精神，回歸社區是有很強的正當性，且藉此培養民眾分級就醫的正確習慣是很高明的規劃，因此這次的調整案能受到各界的肯定。

但不得不說此次調整距離健保法第 43 條的規定，仍差一大截，有待大家持續努力。而醫院內部另有一個潛在的問題也急需解決，否則會嚴重影響此案的推動。近年來因政策推動分級醫療，積極編列資源扶助制度下最弱勢的地區醫院，此次調整也極重視地區醫院的處境，讓他和大型醫院有區隔，因此許多非真正弱勢的地區醫院，利用制度漏洞，都躲到地區醫院層級，疫前推動大醫院年減 2%門診量時，就引起許多守規矩大醫院的抱怨和不平，要求主管官署處理。此次充滿分級醫療精神的調整案，更加大大家內心的不平和憤慨，因此主管官署要重視並立即著手處理，以掃除推動分級醫療政策的障礙。

（台灣社區醫院協會常務理事）

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