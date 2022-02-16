自由開講》爭取美國對台灣更堅實的支持！

林正二

俄羅斯雖然昨日已部份撤軍，緊張情勢暫時緩解，但在烏俄戰事一觸即發之際，澳洲國防部長杜登警吿說，如果俄羅斯侵犯烏克蘭，將會牽動印太地區局勢，中國可能會趁勢侵略台灣。

普丁固然是虛張聲勢、別有所圖，但烏俄緊張的情勢，確實引發了澳洲等國家對險峻的台海情勢之關切。當然，台灣有重要的地緣戰略地位，半導體產業鍊牽動美國的經濟發展，是全球民主與醫療公衛的典範，跟烏克蘭情勢不同。況且台灣如被中國奪走，台灣海峽將變成中國的內海，美國將失掉整個東亞地區防線，威脅日本、澳洲等亞太國家的安全以及傷害歐盟等國家自由貿易的經貿運作，而嚴重傷害美國的經濟利益、民主形象與信譽。美國無法忍受台灣被中共奪走，不可能像越南與阿富汗一樣，中途棄台。

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然而，縱使美日高峰會早已發表聯合聲明，強調「台海和平穩定」的重要性，且美國已跟日、奧、印穩固印太四方聯盟，並聯合歐盟制衡中國，但共機仍不時飛臨台灣航空識別區威嚇我國。而拜登執政後修改的美台交往新準則，仍不允許美官員參加我國慶酒會等有主權象徵意義的活動；去年拜登好友美前參議員陶德訪台後，美政府急忙宣稱並不違背美「一中政策」；同時間拜登並派遣前國務卿凱瑞前往中國，商談因應氣候變遷的新能源產業如電動車等的合作計畫。

雖然拜登比歐巴馬對中國採取較強硬的抗衡策略，對台灣有較穩固的承諾，但拜登政府在某些經濟議題上是採取美中合作的策略，同時為避免跟中國發生強烈的衝突，其台海策略仍保持模糊戰略。這種不明確的戰略可阻擋中國對我越來越強烈的武力威嚇嗎？蔡政府實有必要在既有基礎上，加強美台「互利共生」的關係，以強化美國對台灣更堅實的支持。

雖然拜登比歐巴馬對中國採取較強硬的抗衡策略，對台灣有較穩固的承諾，但拜登政府在某些經濟議題上是採取美中合作的策略，同時為避免跟中國發生強烈的衝突，其台海策略仍保持模糊戰略。圖為美國總統拜登和中國國家主席習近平。（法新社）

首先，建議蔡政府加強台美半導體等經濟戰略產業鍊上我不可或缺的角色。拜登曾在美國半導體產業鍊視訊會議上致詞，指出晶片在美國經濟戰略上重要的角色。由於美國汽車業、新經濟與人工智能等產業需求大量晶片，台積電等台灣廠商產能不足，正在興建新廠，政府除了確保水電無缺外，更要在台清交等校電機與資訊科技人才培養上擴大招生名額並提升教學品質，以及加強廠商學界的建教合作，以提供後續源源不絕的優質人力。

其次，台海防衛與印太戰略方面，應透過台僑的協助，促請美國會儘速通過「台灣防衛法」，送請拜登總統簽署執行，期能針對中國各種可能的侵台戰略，加強強大有效的遏阻武力。同時，建議外交團隊洽請對美政府兩岸戰略有很強影響力的「蘭德公司」智庫等，研擬在維護美國戰略利益及提升台美「互利共生」關係的原則下，如何有效護衛台灣安全的研究報告供美政府參用，以強化台灣在美日同盟與美日印澳合作的印太戰略地位及加強美國護台的力量。

第三，建議外交團隊在美總統與國會議員大選上，透過僑界全力協助兩黨候選人競選，並設法讓台灣議題成為大選焦點，以建立跟白宮與國會更緊密的關係以及以台灣為主軸的台海政策，而能讓白宮配合國會議員的運作，促使美政府以更明確的方式支持我國護衛主權。

（退休駐美外交人員）

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