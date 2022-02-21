自由開講》身高與人權有何關係？！

洪昱睿

筆者安裝的一款日本新聞推播APP上，近幾天被一則消息洗版，事情是一名日本女性職業電競選手「TANUKANA」（原文：たぬかな）在網路直播中發表了一些岐視性言論（甚至被認為是「仇恨言論」：hate speech），結果引發網路「大炎上」（即中國所謂的「輿論炸鍋」）。

日本女性電競選手「たぬかな」（Tanukana）近日因在網路直播中的一席言論引發「炎上」。（日本雅虎新聞網站截圖）

「TANUKANA」在直播中稱：「說真的，男性的身高如果沒有170公分的話；是沒有人權的。沒有170公分的人，請邊想著『我就是沒有人權啊，然後就這樣活下去吧！』」，「請去查查『骨頭延長手術』吧！」（所指應為「增高術」），「有170公分的話；人權就自然而然會來的。」云云；而針對不認同她的發言的網友，她狠嗆「小個子的男人哪來什麼人權？你少在那邊跩了。」，而這位選手其實也不僅針對男性，也曾稱「女性如果只有A罩杯就沒有人權。」，整件事情鬧大後，她被迫在推特認錯道歉，但她也已被所屬團隊給解約了。

請繼續往下閱讀...

「TANUKANA」（たぬかな）道歉文之一，引用自「TANUKANA」（たぬかな）推特公開推文。

（作者提供）

事情發生後，有些對電競比較瞭解的人跳出來為「TANUKANA」緩頰，稱「人權」一詞在電競圈的解釋是「人權角色」，玩電競時必須「要擁有功力強的『人權角色』才能贏」，而「只有功力弱的角色無法融入及品味電競樂趣」；但是這樣的說法，無法說明「男性需要滿170公分」的理由，非常跳躍式思考且欠缺邏輯，而且也隨即遭「TANUKANA」原所屬團隊打臉（或切割），因該團隊正式承認錯誤，並表示往後將加強選手的教育、指導與管理。

「TANUKANA」（たぬかな）遭所屬團隊解約文，引用自 「CYCLOPS athlete gaming」官網。（作者提供）

作為社會的一分子，除了專業知識以外，更重要的是要有「常識」。什麼話可以說；什麼話不該說，要有能力辨別。至於某些隱晦的詞語，私下和懂的人說，或許無傷大雅；但在公開的場合講，還是容易引起誤會與爭議，也可能冒犯到一些剛接觸特定社群的人，實在不可不慎。

（語文工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法