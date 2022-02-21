自由開講》失去本質的體育競賽

鵲晴

在美國出生成長的滑雪選手谷愛凌，近日代表中共出賽並在該項目中奪得金牌，中共政府在第一時間發出賀信稱，期待谷愛凌和中國其他運動員再接再厲，「為黨和人民爭取更大光榮，為實現體育強國夢作出更大貢獻」，但對於谷愛凌選手在美國成長培訓等背景卻隻字未提。而此一發言讓許多國外網民們批評中共將體育賽事染上政治色彩，在加上冬奧開賽至今傳出了許多犯規、取消成績和金牌的爭議問題，更加印證了這一事實。

中美混血滑雪好手谷愛凌。（歐新社）

18歲滑雪選手谷愛凌自2019年6月在國際滑雪聯合會將國籍更改為中國後，開始代表中共參賽並在此次奧運中奪得金牌，陸網民們紛紛獻上祝福，並稱其為「國家的驕傲」；然而同為「歸戶」中國的花滑選手朱易，因比賽失誤遭陸網民們批評謾罵，稱其「丟臉丟到家、沒拿到金牌是因為不夠愛國」甚至質疑朱易是靠關係才得到參賽機會。

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日前，美國轉籍中國的19歲花式滑冰選手朱易，在團體比賽中發生失誤，結束時淚灑滑冰場。（美聯社）

從上述來看，在中共不斷向民眾鼓吹「愛國主義」的洗腦之下，使其在判斷事物方面顯得簡單而粗暴，對選手們失去金牌這樣「使國家丟臉」行為表現出了極端仇視，認為選手們只要取得好成績就是愛國、是國家之光，反之就認為是給國家丟臉、不夠愛國。在這樣的民風之下，中共的體育賽事早已變質，選手們已淪為共產黨宣揚「強國夢」、強化愛國主意的工具。綜上所述，對於中共將體育政治化這一事到底是如中共說的「是絕對的抹黑」，還是事實？相信大家有目共睹。

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