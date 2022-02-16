自由開講》依然被中國惡靈侵擾的台灣！

陳慶坤

美國智庫資深主任易思安（Ian Easton）〈想要拯救世界嗎？那就承認台灣〉一文指出，今天，地球上沒有哪個國家的未來如此不確定、如此充滿爭議，而且如此至關緊要；一場針對台灣的毀滅性大國戰爭可能無法避免，台灣的民主可能會從內部被顛覆。

依然被中國惡靈侵擾的台灣！（圖片來源：Dreamstime）

台灣未來如此「不確定、如此充滿爭議」，是因為有一個非常親中、舔共，到現在還「堅決反對台獨」的中國國民黨；「台灣的民主可能會從內部被顛覆」，也是因為國民黨已成為中國共產黨在台灣執行「階級鬥爭」的灘頭堡。

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中國《人民政協報》近日發表〈促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭〉表示，當前破壞和分裂祖國的，在島內表現為「兩股」勢力，一股是表面上打著「堅持一個中國」的旗幟，以「反共」之名行「反中」之實的國民黨內少數頑固派。被點名的人物直指國民黨立委陳以信、林為洲，公開勾結國際反華勢力，暗地裡與民進黨合流。

當然，這其中最大戰略意義在於強化台灣政治的矛盾，加速島內兩股勢力的鬥爭，達到台灣的民主可能會從內部被顛覆的契機。共產黨「對於一明一暗的這兩股分裂勢力，我們必須進行堅決地鬥爭。」則此，國民黨敗於共產黨的階級鬥爭，應該不是不了解中國共產黨的本質，陳以信、林為洲等毋庸辯解什麼兩岸和平，和平正是毀滅的開始！？

促統必須同時和島內兩股勢力作鬥爭。「階級鬥爭」理論是毛澤東的主要思想觀點，也是中國共產黨革命奪權建國三大法寶之一；階級矛盾在不同階級之間因經濟、政治以及其他方面的利益、要求，而產生的一種社會矛盾。「統獨之爭」就是階級矛盾，在台灣歷經七十年的矛盾衝突，至今依然無解！這也是易思安一文所指出的「不確定、如此充滿爭議，而且如此至關緊要」的核心所在。

冥頑不靈、抗拒本土化的中國國民黨，以「捍衛中華民國」「堅決反對台獨」作為它目前寄居台灣的籌碼。然「捍衛中華民國」不是蔡英文總統所稱，有助於化解台灣社會的分歧；「堅決反對台獨」更是與中國消滅台灣的論述如出一轍。那麼，「捍衛中華民國」與「堅決反對台獨」是矛盾的存在，是與民進黨鬥爭的最佳工具議題；也成為國民黨虛情假意「以台灣人的利益為優先」，所有考量都以台灣為主的「陰謀堅定立場」！？

事實上，無論民進黨或中國國民黨玩什麼「台灣論述」的把戲，都無阻於紅色中國侵略、併吞台灣的一貫立場。若台灣無以提出堅強的未來獨立的願景，就宛如一隻無頭蒼蠅盲目因應，台灣前途岌岌可危！

誠如易思安所言，極權主義的大軍尚未踏上征途，但他們的槍彈已經上膛，他們的鐵蹄已經邁開步伐。民進黨政府應不只是有氣無力的疲軟的回應「中華民國是主權國家」，絕不接受北京政治操弄與矮化台灣的政治主張云云？應該是斬釘截鐵地宣示，一開戰就宣布「台灣共和國的成立」以為應對！否則，還在「中華民國是主權國家」，如何面對世界挺台、友台的國家！？

（大學助理教授）

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