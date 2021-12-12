自由開講》從英國脫歐看台灣公投 電動車大聯盟起步跌一跤？

蘇智叡

英國在2016年舉辦脫離歐盟的公投，公投結果與事前多數預期有所落差，英國人成功用民意脫離了歐盟，但在公投之日過後，英國與歐洲各國股市指數大跌回應，連亞洲市場也受到影響，日經指數單日收盤更是創下2011年大海嘯以來的次高跌幅，雖然股市短期大跌之後有所反彈，但對英國的長期影響，則從2016年一直延續到2020年英國與歐洲諸國談判脫歐協議底定後，英國長期經濟成長一般估計至少減了4%GDP以上。諷刺的是，英國脫歐公投之後，英國的搜尋網站搜尋關鍵字Brexit（脫歐）才成為熱門關鍵字第一名，可見公投之時英國選民未曾想過有如此嚴重後果，非理性下鑄成大錯。

諷刺的是，英國脫歐公投之後，英國的搜尋網站搜尋關鍵字Brexit（脫歐）才成為熱門關鍵字第一名，可見公投之時英國選民未曾想過有如此嚴重後果，非理性下鑄成大錯。（圖片來源：https://pixabay.com/）

其中，在英國股市與英國企業受害最重的，除金融業之外就屬英國汽車製造業了。歐洲汽車業長期的合作生產，英國汽車產業在2015年年產160萬輛，其中約半數出口至歐盟各區，而在面臨脫歐後重要零組件以及出口歐洲國家的關稅不確定性問題，導致其生產重挫，最高時停產將近八成，至今仍未能恢復。英國脫歐公投是全面性的經貿條件重啟談判，台灣的公投看似主要在能源議題與反美國豬肉問題，好像關聯不大，但從我國民間陸續成立發展電動車的聯盟來看，汽車零組件能否打開歐美日汽車市場大門，特別是重點的關稅問題，以英國公投為鑑，其可能造成的嚴重後果不得不嚴肅看待。

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美國前任總統川普與中國開啟貿易大戰，帶來台灣供應鏈回春，台商回流一地難求，台資外資紛紛擴大投資台灣，其成因有很多，但關稅問題應屬大宗，原因在於，美國提高中國製品的關稅，其在結構上破壞了中國一向以國家資本補貼中國廠商，用超低價格與國際企業不公平競爭的態勢，造成中國無論補貼力道再大，到了美國海關還是被一筆勾銷，這是川普總統踩到中國崛起秘密的痛腳，連帶讓台日韓等企業在多年佈局非中國生產基地後，終於等到商機開始水漲船高，台日韓三國企業利潤成長與股價反應，也一舉擺脫過去獨霸新興市場的中國股市，各自展翅高飛。

半導體與IC有關產業，在新冠肺炎疫情之下，更顯得其供應面能穩定生產的重要性，對美國、歐洲與日本、韓國車廠而言，這場晶片搶貨大戰，不只讓全球汽車品牌大廠受到震撼教育，連帶倚重汽車產業帶動經濟的歐美日韓政府也開了眼界，原來這小小一片片的晶片，可以讓汽車生產線一條條停產，影響數十萬工人的生計。也拜此之賜，歐美日政府對台灣更加重視，或明或暗都直接跟台灣經濟部求援，管不了中共心裡作何感想，國際經貿政治競合之現實赤裸裸展現。

台灣汽車晶片搶貨大戰，在歐盟下達燃油車2035年禁售令後，美歐日韓等國際汽車品牌大廠，在未來電動車勢必取代燃油車的軌跡下，電動車的生產製造供應鏈變成台灣潛在的大藍海市場，台灣的企業都看到商機，例如鴻海集團與國內外超過千家廠商合組MIH（電動車開放平台）電動車聯盟，最近半導體大老力積電董事長黃崇仁也組了一個TADA（台灣先進車用技術發展協會）聯盟，可以看得出台灣上市櫃公司的企圖心。然而，電動車講求系統整合，且是從軟體系統連結汽車硬體、車聯網、自動駕駛及感測器元件等，其軟硬體配合程度較傳統汽車高，這對台灣廠商要切入這個市場形成相當的難度。

長遠來說，以台灣廠商的研發能力，要製作合規的電動車零組件不是問題，例如特斯拉就有許多零件是台灣供應，但電動車要取代燃油車，就整體產業面而言，大規模量產化才是問題所在，也才是台灣在地製造能否升級所在。台灣電子業能不能切入電動車產業代工還有待觀察，不過就半導體而言是已有一席之地，但是汽車用零件部件不比個別電子零件，車用零件部件還是需要回到關稅的問題上，這就只能靠台美貿易談判，發展更緊密供應鏈與智財權關係才能解決。

特斯拉（Tesla）在2020年於美國提告川普政府，指出其自中國進口回美國製造電動車的零件被課以高關稅，這個例子告訴我們，即使如特斯拉這樣的純電動車領先廠商，在面對各國汽車業的關稅壁壘時，也是無能為力。其實同一年福特汽車、賓士（Mercedes）與Volvo也都控告川普政府有關對中國製汽車零件進口的問題。可想而知，雖然台灣的出口產業受到美國對中國課高關稅而獲利滿滿，股價翻倍，但下一代台灣電子業的主力，電動車供應鏈，沒有台灣與美國的貿易協議幫助，終究不可能大規模在台灣本地製造或組裝代工出口，因為汽車零件部件多是高價值商品，在美國受到關稅影響甚鉅。因此，如果台美貿易協商因為這次公投而觸礁，台灣電子業或現行小而美的電動車供應商，在未來被日韓的供應鏈競爭者排除在外已隱約可見。英國脫歐公投造成英國百年汽車業的困境，台灣電子業從1970年代至此也半個百年了，能否更上一層樓，電動車大聯盟會不會第一步就摔一個大跤，此次公投的效力不可小覷。

（政策研究員）

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