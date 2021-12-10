自由開講》公投的同意票 將使台灣以後不會再有公投？！

王亞力

今聞上月才以「非法」方式贏得總統選舉的尼加拉瓜奧蒂嘉政府，因打壓異議人士（並向中國靠攏），雖然已遭受美國政府及其他國家的制裁，禁止高官入境，但今天（12/10）該政府以「一個中國政策」為由，事隔36年，再度與中華民國斷交，我國邦交國只剩14國了（全世界有主權的國家為195國）。

請注意：尼加拉瓜的斷交，是與中華民國斷交，不是與台灣斷交。50年前若不是蔣政權堅持「漢賊不兩立」，非要繼續用中華民國為國名，或許我們仍然以台灣或其他國名，繼續在地球村生存，留在聯合國，各過各的，不與中國互爭「正統」，像尼加拉瓜這樣的國家，起碼就不能反覆以「一個中國」為由，與我們斷交。

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50年來我們繼續在憲法上以中華民國自居，領土上雖然以臨時條款，局限於台澎金馬，但名義上仍然與中華人民共和國，互爭一個中國地位。尤其是在對內，「中華民國」是神主牌位，抬出來所向無敵，即使是政黨輪替，在青天白日滿地紅國旗前面，仍是垂首肅立，雖然明知國際上都是以台灣稱呼我們，但在國內，台灣兩字似仍是禁忌，不敢隨意開口，一講就是台獨，兩岸兩黨炮口一致，全力反對。

近五十年來，台海國際情勢的改變有四：

一是中國政治經濟力量越來越大，已成為足以威脅美國地位的世界強國。

二是中華人民共和國代表正統中國，在世界上怠無疑義，仍負隅反抗者，只是台灣某些政黨及其支持者（尤其上一代是1949年隨國民政府來台），還有大概占台灣島內一半人口，因為懼怕戰爭的「維持現狀者」。從世界觀點，中國只有一個，有什麼好爭論的，如果中華民國也是中國，就暫時算是流亡政府而已。

三是「台灣是中國的一部分」、「台灣的前途由中國決定」，這兩個條件，被加碼並且加強力道。因應這樣的威脅，其實很多台灣人已經開始在思考上有所改變，中華民國四個字越來越縮小，台灣兩個字越來越大。若是被意外加上「中國」兩個字，政府就會跳腳抗議。在國際期刊論文，或是國際會籍，名稱被加上中國，作者或參加者通常也都會要求更正。更重要的爭取，是台灣的前途要由台灣人民決定。

講了半天，這與將要舉行的公投，有什麼關聯呢？這就是本文將要談到的國際形勢第四個變化。

這個變化就是幾年來，世界上的重要國家，已經體會到中國強權的崛起，讓他們不得不開始注意到亞太地區、仍然以民主方式成長的「台灣」（雖自稱中華民國），希望這個有普世民主共同價值的小國，能夠幫忙自由世界，在第一線對抗強權。

在這個態勢下，許多民主先進國家，都思考如何以各種不同的方式，幫助台灣能夠重返國際社會，加入各種經濟文化組織，負擔該有的責任，所以我們能夠看到許多國際人士的來往奔波訪問與援助。最明顯的就是東歐、美國與日本。

三年前台灣的公投，阻擋了日本的福島食品進口，是世界上唯二禁止該食品的國家（另一個國家是中國），使台日的關係曾經陷於低潮。很多日本人覺得奇怪，為何台灣觀光客在千葉、福島大啖美食，完全沒有問到是否從核區而來。但回來台灣卻說這些食品有危險，不可以進口。

一個負責任的現代民主自由國家政府，斷然不會讓國民食用、或輸出有危害健康的食品至他國。而一個負責任的民主自由國家政府，也斷然不會輸入有危害健康的食品給自己國民。所以問題不是在從什麼地區輸入，而是食品上面的安全上有沒有合乎檢驗標準。

將舉行的公投第18萊豬案，是同樣的道理。像美國這樣的高度文明國家，對食品檢驗非常嚴格，包括豬肉牛肉，即使有用萊劑，都已有聯合國CODEX嚴格規定的標準。以前有人反對美豬，是因為標準還沒有訂出，並有其豬瘟時代的背景。但現在應該不一樣了。

有些人辯解說，我們反的是萊豬而不是美豬。但美國農場，養牛養豬使用萊劑，在所難免。就像我們在台灣，種大量蔬菜，空中噴灑農藥非常普遍，如果殘存的農藥，有一定的檢驗標準。到市場或超市買菜，很少人去考慮哪一些蔬菜農藥多、哪些農藥少。甚至也可以說，要買到不含農藥的蔬菜，機會是很少。也就是一方面信任政府的把關，一方面各自小心、蔬菜多洗幾次，或是買水耕、或小農號稱不加農藥的蔬菜。水污染、空氣污染，我們生活中在所難免，但沒有人說。我不要水、我不要空氣。

美國牛肉比澳洲牛肉好吃，這是很多人公認的事實。台灣並未禁止含萊劑的美牛進口，而大家買牛肉、吃牛肉的時候，從來沒有人去問有沒有含萊劑，甚至某一每每與執政黨作對的市長也說，美牛的萊劑，在煮的時候或吃的時候，「都會代謝掉」。某黨的議員說，美牛有萊劑，可是兩陣營都不反對，所以我們只反對萊豬、不反對萊牛。這些理論，講的人有沒有精神分裂不曉得，但是聽的人倒是聽得精神分裂了。

美國人、到美國觀光的人、在美國的僑民或留學生，大家都吃美牛美豬（很多都含有萊劑）。如果有問題，早就鬧翻天，輪得到台灣抗議？最近據旅居美國的親友告知，美國與論知道，台灣將公投反對美豬進口，他們也擔心下一步會不會有反美牛公投？那可是真正影響很大的貿易。

昨天禽肉行銷發展協會榮譽理事長李春來表示，進口商「自主不進萊豬」，是因會自找麻煩、生意虧本，台灣人即使貴一點，大多數都會選擇本國的豬肉。但若是硬要以公投，通過禁止萊豬，將會對國家和產業造成複雜的問題。

（翻攝Mr.柯學先生臉書）

簡單的幾個結論：

1、美豬美牛都可能含有萊劑，兩種應該一視同仁，若萊豬是毒豬、萊牛不就是毒牛了？怎麼說得過去！再說現在檢驗已有一定的標準，大家就不要再污名化。

2、每次講武漢肺炎疫苗，很多人都說必須要有國際認證。現在萊劑含量已經有聯合國國際認證標準，怎麼又說這個認證不算數、有危險？

3、很多國際人士的警告，尤其美國國防部前印太安全事務部副部長，薛瑞福前天所言，若台灣反對萊豬進口公投被通過，將使台灣更為孤立，台灣地位更為危險。

個人認為，若一方面狂吃美國萊牛肉，一方面對美國萊豬怕的要死，這是你自己的飲食選擇。但是想到，台灣可能已經一步一步走向亡國的關頭，「我們不要世界各國的幫忙」、「我們不要回到國際舞台」。這就像「七月半的鴨子不知死活」，50年前蔣政權已經讓台灣被丟棄在國際村邊緣當孤兒，50年後還要讓某政黨操作，遠離國際民主國家的支持援助？當全世界多數的趨勢是「反中」，唯獨台灣反而是少數的「親中」？

請放心，進口商不是傻瓜，會進口萊豬美豬的機會很少，即使因為價格低的進口，你就選擇不要吃，一點問題也沒有。但在法律上，請為自己及後代子孫，給台灣留些生存的機會，對禁止萊豬進口，投下反對票。很多人都已說過，美國根本不在乎美豬帶給他們的貿易額，他們要的只是一個國際貿易公平原則。講直白一點，我們同意進口萊豬美豬，「哄一哄美國」，實際上幾乎不進口，這種事情大家做不到？

重啟核四，會讓國家繼續浪費非常多的經費，以及將來核能電廠的危險。通過三接遷移禁建，將使缺電危機擴大持續，並有可能增加燃煤必要性及污染。公投綁大選就不必再說了，上次的教訓還不夠嗎？一方面投票、一方面開票（當時個人看到長蛇陣，根本就放棄投票）。

會不會因為公投全部通過，使台灣更加沉淪無助，一步一步更走向統一的陷阱，將來甚至會變成沒有民主、自由、沒有選舉、更沒有公投的地方？這是最令人擔心的事。也是希望想要投四個同意的民眾，所要自己考慮的。因為你的公投，一念之差，可能會使這一次的公投，變成最後一次了。

（台北市民）

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