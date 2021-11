自由開講》Nick的故事：台灣人為何要歧視美豬？

鄭麗伶

Nick是老公任職機械系的大二生,現年28歲,是退役不久的海軍。以前駐軍在日本佐世保(Sasebo) 軍港 ,他的兩棲突擊艦常在台海巡邏,也去琉球接送美國的海軍陸戰隊。Nick和其他士兵很清楚自己在保衛台海和南海的和平,也知道將來為了台灣而和中國有衝突的可能性相當高;但這些美國阿兵哥都坦然接受責任,因為我們是捍衛民主的聯合陣線。Nick雖已退役,但仍是預備兵,所以隨時可能被國家召回。重點來了,Nick老家在愛荷華州,他家是世代豬農。

Nick曾在閒聊中對老公說,如果台灣是回教國家,他還可以了解;但他絞盡腦汁就是無法理解,為何台灣人對美豬如此嚴格和苛刻?

請繼續往下閱讀...

想拜託國人花幾分鐘思考幾件事:請問,是誰在為這些維持台海和平的昂貴軍事行動買單?因美國撐腰,即使中共軍機天天擾台,國人仍能相對安全過日子,甚至安心的報復性消費和出遊,股市還可蓬勃發展。是的,台灣戰略地位對美國很重要,但我們也因此獲利。 而且,如果真的發生戰爭,像Nick這樣的美國大兵,很可能會為了台海安全而犧牲。

萊豬公投不是食安問題。麥擱騙啦!如果是食安考量,早該禁萊牛,而不是來台九年後進口成長三倍。這是一場無厘頭的醜陋政治鬥爭,而且台灣將來極可能蒙受巨大損失。

萊豬公投不是食安問題。麥擱騙啦!如果是食安考量,早該禁萊牛,而不是來台九年後進口成長三倍。(路透社)

據報最近的民調,若中國發動攻擊,65%台灣人認為美國會助台,但同時有68%的人表示台灣該禁止美國萊豬。請用膝蓋骨想想,萬一反萊豬的公投不幸過關,您認為Nick和其他美國人會怎麼想台灣人?

台灣和美國是朋友。Let’s at least treat our friends fairly! (至少我們該公平對待朋友吧!)

(北美州台灣人教授協會會長)

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇,不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題,有意見想表達、有話不吐不快,都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投,文長700字內為優,來稿請附真實姓名(必寫。有筆名請另註)、職業、聯絡電話、E-mail帳號。本報有錄取及刪修權,不付稿酬;錄用與否將不另行通知。投稿信箱:LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法