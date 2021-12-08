自由開講》共同抵制北京冬奧 台灣義不容辭！

陳慶坤

冬季奧運明年2月於中國北京舉辦，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布，美國政府將外交抵制在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運，總統府發言人張惇涵表示，將考量局勢適當因應？

冬季奧運明年2月於中國北京舉辦，美國白宮發言人莎琪（Jen Psaki）宣布，美國政府將外交抵制在北京舉行的冬季奧運與殘障奧運。（美聯社）

在6日美國白宮卻宣布「抵制北京冬奧」後，紐西蘭副總理羅伯森（Grant Robertson）隨即於7日表示「不會派官員出席北京冬奧」，向中國表達對人權問題的關切。為何蔡政府並未在第一時間做出是否跟進美國外交抵制北京冬奧的決策？而是尚待開會討論評估？總統府決定游移不決、瞻前顧後不能當機立斷，其折損的不就是台灣「抗中保台」的意志力嗎？

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當然事出有因，因為我們有一個非常親中的「中華奧會」，與中國的關係是「非局外人」所能想像的，所有冬運項目的選手幾乎送往中國訓練？因此是否參加冬奧，綜合中華奧會、體育署，中華奧會副秘書長吳國譽等的回應是，中華奧會屬於人民團體，目前參賽計畫未曾改變，為維護選手權益，優先保障選手參賽權利，持續朝組團方向進行，組團計畫也未受影響？

此前，美國白宮發言人莎琪在美國時間6日宣布，因為中國持續在新疆進行種族滅絕等侵犯人權的行為，因此美國政府將「外交抵制」北京冬季奧運、殘障奧運，莎琪更強調「為人權挺身而出是美國人的DNA」。更何況紅色中國戰機日夜擾台，極權恐怖主義企圖侵略併吞台灣的狼心狗肺已經在國際間沸沸揚揚，這樣的一個敵國台灣還有什麼顏面、條件參加冬奧？

「中華奧會」若以優先保障選手參賽權利，持續朝組團方向進行；那麼優先保障選手參賽權利，會比國家安全重要嗎？中華奧會就是時常以這個神聖的理由企圖影響政府的決策？並以「政治歸政治，體育歸體育」作為要脅，在投鼠忌器的氛圍下民進黨政府只能吃癟？世界上真有「政治歸政治，體育歸體育」這一回事嗎？

以此推論，假設若共軍犯台，軍方以人權生命為由不出兵打仗，作為三軍統帥的總統又能如何？中華奧會、體育署當然也視行政院於無物？

12月6日國防部長邱國正在立法院答詢時說，當前兩岸情勢若用一句話形容，就是「相當嚴峻」，一旦發生狀況，就是生死存亡；國防部長坦言，他不是住在辦公室，就是住在衡山指揮所。國防部可以說是「枕戈待旦」隨時準備作戰的狀態，我們政府竟然還在考慮是否參加冬奧，是否太過於顢頇無知？

筆者曾投書自由廣場〈台灣抵制北京冬奧是符合國際期待〉，與當時的時空環境相較，現在台灣的處境更為嚴峻，台灣抵制北京冬奧不但是符合國際期待，更是符合台灣人的期待！否則，一個處心積慮要消滅台灣的敵國，我們不是自取其辱嗎？

（大學助理教授）

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